Сили оборони вразили об’єкт на ТОТ. Ілюстративне фото: АрміяInform

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Українські військові уразили склад боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області, а також місця зберігання і запуску ударних дронів типу “Shahed” поблизу тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними українських військових, удару завдали по складу боєприпасів мотострілецького полку в місті Українськ. Метою атаки в ЗСУ назвали порушення логістичного забезпечення російських військ на Покровському напрямку. За попередньою інформацією, склад знищили.

Крім того, Сили оборони уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників “Shahed”/“Герань” у районі тимчасово окупованого Донецька. Після удару там спостерігалася пожежа, ступінь завданих збитків наразі уточнюють.

Нагадаємо, що окупанти минулої доби провели 128 атак на усіх напрямках Донеччини. Найбільше — 57 штурмів — на Покровському напрямку.