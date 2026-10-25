ЗСУ вдарили по скупченнях військ РФ біля Миколаївки та Новоукраїнки на Донеччині

Сили оборони уразили росіян на тимчасово окупованих територіях України. Фото: Reuters/Stringer

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Українські військові завдали ударів по місцях зосередження російських військ у районах Миколаївки та Новоукраїнки Донецької області. Атаки відбулися 24 жовтня та в ніч на 25 жовтня. Про результати уражень і втрати окупантів наразі не повідомляють.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, протягом 24 жовтня та в ніч проти 25 жовтня українські підрозділи атакували низку обʼєктів російської армії на окупованих територіях України та в Росії.

На Донеччині під удари потрапили місця зосередження особового складу окупантів поблизу двох населених пунктів — Миколаївки та Новоукраїнки.

У Генштабі не уточнили, скільки російських військових перебувало в цих місцях, якими засобами завдавали ударів та яких втрат зазнала армія РФ.

Крім Донеччини, Сили оборони атакували скупчення російських військових у районах Бердянська, Охрімівки, Тарасівки Запорізької області та командно-спостережний пункт в районі Голої Пристані на Херсонщині. У Генштабі зазначають, що ураження таких обʼєктів ускладнює управління російськими військами та координацію їхніх дій.

Раніше ми писали, що російські війська перекидають техніку та підкріплення дорогою з окупованого Селидового в напрямку Покровська. Цей маршрут став одним із ключових для логістики окупантів на ділянці фронту. Українські захисники відстежують переміщення росіян та завдають ударів по їхній техніці.