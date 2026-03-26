Відбиття атаки у районі Гришиного. Скриншот із відео 7 корпусу ДШВ

Українські військові зупинили штурми російських військ одразу на двох напрямках у Покровській агломерації: біля Гришиного та Мирнограду. Під час атак росіяни застосовували мототехніку й автотранспорт, намагаючись швидко прорвати лінію оборони.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

На підступах до Гришиного російські підрозділи йшли в атаку на мотоциклах. Штурм відбили 155-та та 32-га окремі механізовані бригади, військові стверджують, що окупантів зупинили ще до входу в село.

Паралельно у районі Мирнограда росіяни рухалися на автотранспорті, намагаючись прорватися до Родинського. Атаку відбили спільними зусиллями 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ і 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов”.

“Зокрема, по окупантах відпрацювали воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 14-та бригада оперативного призначення НГУ “Червона Калина”, — повідомили у 7 корпусі ДШВ.

За підрахунками військових, в обох зіткненням загалом росіяни втратили близько 50 окупантів, понад 10 мотоциклів та дві одиниці автотранспорту.

Нагадаємо, десантнику 25 Січеславської бригади Дмитрію “Ірландцю” Ященку надали звання Герой України. Під час боїв за Покровськ оборонець пʼять днів без води та звʼязку відбивав штурми.