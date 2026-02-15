Сили оборони вразили ремонтний підрозділ росіян у районі Вільного: що відомо

Вільне поблизу Волновахи. DeepState

Українські військові атакували ремонтний підрозділ росіян в районі тимчасово окупованого Вільного. Втрати та завдані збитки наразі уточнюють.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби — 14 лютого — українські військові завдали ураження ремонтному підрозділу однієї з артбригад військ країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, оборонці атакували загарбників у районі Вільного.

Зазначимо, що у Донецькій області є щонайменше два селища Вільне — одне з них у Шахівській громаді, за даними аналітиків DeepState, нині не окуповане. Інше знаходиться поблизу загарбаної Волновахи: ймовірно, там і було ураження.

Наслідки завданої росіянам шкоди поки невідомі: втрати живої сили та збитки уточнюють, додали у Генштабі.

“Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії РФ проти України”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Сили оборони України завдали серії ударів по російських об’єктах на окупованих територіях. Під вогнем, зокрема, були цілі поблизу Селидового та Комишувахи.