Українські військові уразили російський склад у районі Селидового та військову техніку загарбників біля Комишувахи

Українські військові, один із яких тримає антидронову рушницю. Фото: Володимир Зеленський

У ніч на 13 лютого Сили оборони України завдали серії ударів по російських об’єктах на окупованих територіях. Під вогнем, зокрема, були цілі поблизу Селидового та Комишувахи.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Так, у районі Селидового українські військові уразили склад паливно-мастильних матеріалів армії країни-агресорки.

Окрім цього, під вогнем опинилися й околиці Комишувахи, села Донецького району, яке перебуває в окупації від літа 2014 року. Там українські оборонці змогли уразити ділянку зосередження російської техніки, стверджують у Генштабі ЗСУ.

Також Сили оборони атакували цілі у Запорізькій області (там цілили по місцях зосередження живої сили та позиціях операторів БпЛА), а також в АР Крим, де уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У “Небо-У”.

У Генштабі заявили, що метою атак було знищення російського наступального потенціалу, а також, що удари продовжаться і в майбутньому. Втрати загарбників та масштаби збитків нині підраховують.

