У Краматорську оголосили тендер на закупівлю спірального бар’єра безпеки типу “Єгоза” для потреб територіальної оборони громади. Планують придбати 2000 бухт металевого загородження. Заплатити готові були до 7 мільйонів, але один з постачальників, який прийшов на відкриті торги, продає товар на 800 тисяч дешевше.
Цю закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли в електронній системі Prozorro.
Замовником робіт виступає комунальне підприємство “Міст” Краматорської міської ради.
Згідно з тендерною документацією, йдеться про спіральний бар’єр безпеки типу “Єгоза” діаметром 1100 мм. Довжина однієї бухти становить від 20 до 25 метрів. Усього планують придбати 2000 таких бухт.
Спіральний бар’єр безпеки типу “Єгоза” — це об’ємне загородження з армованого колючого дроту, яке використовують для укріплення військових позицій, захисту критичної інфраструктури та обмеження доступу на стратегічні об’єкти.
Гроші на товар виділяють з місцевого бюджету Краматорської територіальної громади в межах програми заходів та робіт з територіальної оборони.
Заклали на покупку 7 мільйонів гривень. Втім, на відкритих торгах аукціону вдалося знайти постачальника, який пропонує той самий товар на 800 тисяч дешевше. Якщо угоду затвердять, на “Єгозі” громада зможе зекономити.
