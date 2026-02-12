Колючий дріт "Єгоза" у форматі спіралі. Ілюстративне фото: BGV

У Краматорську оголосили тендер на закупівлю спірального бар’єра безпеки типу “Єгоза” для потреб територіальної оборони громади. Планують придбати 2000 бухт металевого загородження. Заплатити готові були до 7 мільйонів, але один з постачальників, який прийшов на відкриті торги, продає товар на 800 тисяч дешевше.

Цю закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли в електронній системі Prozorro.

Замовником робіт виступає комунальне підприємство “Міст” Краматорської міської ради.

Згідно з тендерною документацією, йдеться про спіральний бар’єр безпеки типу “Єгоза” діаметром 1100 мм. Довжина однієї бухти становить від 20 до 25 метрів. Усього планують придбати 2000 таких бухт.

Для довідки: Спіральний бар’єр безпеки типу “Єгоза” — це об’ємне загородження з армованого колючого дроту, яке використовують для укріплення військових позицій, захисту критичної інфраструктури та обмеження доступу на стратегічні об’єкти.

Гроші на товар виділяють з місцевого бюджету Краматорської територіальної громади в межах програми заходів та робіт з територіальної оборони.

Заклали на покупку 7 мільйонів гривень. Втім, на відкритих торгах аукціону вдалося знайти постачальника, який пропонує той самий товар на 800 тисяч дешевше. Якщо угоду затвердять, на “Єгозі” громада зможе зекономити.

