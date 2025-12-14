Радіолокаційна станція “Імбир”. Ілюстративне фото: Wikimedia

У ніч на 14 грудня Сили оборони завдали ударів по п’ятьох локаціях російських військових на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під приціл захисників потрапили техніка та пункти управління окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, українські військові атакували загалом п’ять локацій загарбників на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — два пункти управління різних підрозділів російської 76 десантно-штурмової дивізії.

Решта локацій:

станція радіоелектронної боротьби “Волна-2” — багатофункціональний радіоелектронний комплекс для боротьби з БПЛА та іншими малорозмірними цілями. Вона може виявляти та блокувати цілі на відстані до 10 кілометрів і швидкостях до 150 кілометрів на годину.

радіолокаційна станція “Імбир” — самохідна РЛС зі складу зенітно-ракетного комплексу “С-300В”, яка збирає інформацію щодо повітряних цілей і передає їх на командні пункти російських військ ППО.

“Сили оборони й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення припинити збройну агресію проти України”, — написали у відомстві.

Нагадаємо, у Силах оборони України вкотре спростували російські заяви про окупацію Сіверська: у місті тривають бої з російськими піхотинцями, які, своєю чергою, вже встановлюють прапори на будівлях та знімають відео для пропаганди.