"Азов": Сили оборони знищили близько 500 російських окупантів за тиждень боїв під Добропіллям

Ситуації поблизу Добропілля. Фото: DeepState

Не менш як 500 знищених окупантів — бойові втрати російської армії в зоні відповідальності 1 корпусу НГУ “Азов” за останній тиждень. Окрім живої сили, загарбники втрачали техніку.

Про це розповіли у соціальних мережах підрозділу.

Там уточнили, що у зоні відповідальності корпусу — Добропільська ділянка фронту — з 29 вересня по 6 жовтня знищили 501 військового Росії, ще 335 — поранені. Серед іншого, трьох окупантів українські захисники взяли у полон.

Також за тиждень боїв поблизу Добропілля бійці знищили понад 60 одиниць техніки та понад 200 російських дронів:

1 танк;

5 бойових броньованих машин;

5 гармат;

53 одиниці автомобільної та мототехніки.

З них легкових та вантажних автомобілів – 11, а мотоциклів та багі — 42 одиниці. Ще 201 — це БпЛА різних типів.

Як уточнили в “Азові”, знешкодження техніки та живої сили військ країни-агресорки — результат спільних дій Сил оборони України.

“Дякуємо підрозділам Десантно-штурмових і Штурмових військ, Національної гвардії України, Сухопутних військ, Повітряних сил, Державної прикордонної служби, Сил безпілотних систем, Сил логістики та Сил підтримки, воїни яких щоденно демонструють мужність та професіоналізм”, — написали військові.

Нагадаємо, у 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.