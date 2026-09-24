Історія бахмутянина Володимира Коляди, якого після трьох років полону в Росії посадили на вісім в Україні

Бахмутянин Володимир Коляда. Фото: з відео "Слідства. Інфо"

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У 2022 році український військовий Володимир Коляда самовільно залишив частину, а у березні 2023-го в бахмутському підвалі його захопили найманці “Вагнера”. Чоловік провів майже три роки у російських вʼязницях, зокрема на окупованих територіях — у цей самий час українські правоохоронці відкрили проти нього справу за дезертирство, а згодом заочно засудили до восьми років.

Бахмутянин дізнався про вирок після обміну в лютому 2026-го. Це перший відомий випадок, коли звільнений з неволі отримав вирок за дезертирство, ухвалений, поки він був у російському полоні.

Історію Володимира Коляди розповіли журналісти “Слідства. інфо”.

“Краще, певно б, повернувся”

Більшу частину життя Володимир Коляда працював свердлувальником на заводі. 2019-го, після звільнення з роботи, підписав трирічний контракт. Для служби обрав 54-ту окрему механізовану бригаду — вона стояла в його рідному місті — Бахмуті. Армія, каже чоловік, життя особливо не змінила: він сприймав службу передусім як роботу. У бригаді працював електрозварником і займався ремонтом військової техніки.

За рік до цього, у 2018-му, до війська пішов і син Володимира — Сергій Коляда. Вони служили в одній бригаді, але порізно. З початком повномасштабної війни їхні військові шляхи розійшлися: син воював у гарячих точках, а батько — самовільно залишив службу. Це сталося у травні 2022-го — тоді у Бахмуті ще не було активних боїв.

“Дружина моя просто хворіла, була у неї хвороба по-жіночому. І 28 травня 2022-го я залишив самовільно розташування частини. Домовилися зробити операцію в Краматорську. Потім вона вперлася. Не хотіла виїжджати. Боялася наслідків операції”, — пояснює Володимир Коляда.

За місяць дружина Володимира померла. Однак на службу він так і не повернувся.

“Думав, ну, в’язниця… Краще, певно, повернувся б”, — каже чоловік.

“Вагнер” — чудові хлопці, своїми життями рятують нас”

Фронт підступив до Бахмута в серпні 2022-го. Оборонна операція тривала близько девʼяти місяців.

Стосунки батька з сином зіпсувалися — Сергій не розумів, чому батько залишається у фронтовому місті й наполягав на евакуації. Проте Володимир категорично не хотів виїздити. За словами Сергія, лише у січні 2023-го батько врешті сказав телефоном, що хоче покинути Бахмут, утім не наважився через щільні обстріли.

Згодом виїзд більше не був добровільним, бо коли місто зачищали “вагнерівці”, цивільних або вбивали, або вивозили вглиб тимчасово окупованих територій. У березні бійці ПВК дійшли до підвалу, де тоді переховувався Володимир Коляда.

“Коли “Вагнера” взяли місто в кільце, нас було 7 людей у підвалі. Коли вони зайшли, ми навіть не зрозуміли, що це війська “Вагнера”. Бо вони були у цивільному одязі, тільки були бронежилети на них. Хтось був у касці, хтось був без каски, жодних розпізнавальних знаків. Вже коли нас, спочатку чоловіків, поклали на землю, зв’язали, почали перевіряти наявність паспортів, забрали їх. І тоді вже один каже: “Ви знаєте, хто ми?” “Ні”. “Ну, ми, — каже, — “Вагнер”, — згадує Коляда.

Водночас в інтервʼю російським пропагандистам, яке з ним записали згодом, чоловік розповідав цю історію інакше:

“Коли ми сиділи в підвалі, 7 людей нас було. 22-го числа почали стріляти по нашому підвалу, почали кидати гранати туди. І з нами там ще дівчина була, вона — вчителька початкових класів. Ну, вона українською намагалася пояснити, що тут цивільні, що військових немає, що перестаньте стріляти. Ну але все одно тривала стрілянина”.

В одному подібному відео він називав “вагнерівців” “відважними чудовими хлопцями” й пригадував той день так:

“Коли виводили нас [з підвалу], вони прикривали нас своїми тілами. Хлопці, які стояли поруч, ну, так би мовити, сусіди, прикривали нас вогнем. Щоб вони (Сили оборони, — ред.) краще склали зброю й вийшли самі. Краще перейшли на бік Росії й все. Якщо вони хочуть зберегти свої життя”.

Найманці сприйняли Коляду за цивільного, про його військовий досвід змовчали й сусіди. Спершу людей повезли в Первомайськ на Луганщині, а за день бахмутянин опинився в окупованому Шахтарську. Під час так званої “фільтрації” та першого допиту, де розпитували про біографію, чоловік зрозумів: приховувати той факт, що він український військовий, не вийде. Адже росіяни все знали й без його свідчень. Чоловіка етапували в Донецьке СІЗО й посадили в камеру до інших військовополонених.

“Я підписав угоду про роботу на ФСБ”

Рідні Володимира Коляди дізналися про те, що він у полоні, від співробітників російських спецслужб у квітні 2023-го. Сестрі чоловіка прийшло повідомлення у Telegram з вимогою здавати координати зі скупченнями українських військових. Після цього вони обіцяли дати родичам поговорити з Володимиром по відеозв’язку.

Тоді ж вербували й самого бахмутянина. Чоловіка, за його словами, шантажували безпекою рідних взамін на підписання документа про роботу на ФСБ після обміну:

“Я підписав угоду про співпрацю на території України та інших держав, про роботу на ФСБ. Вони показали мені номер сина на телефоні. Каже: «Щоб твій син працював на нас, щоб він танк викрав. Передавав координати». Я просив, щоб сина не чіпали. Я піду з вами на співпрацю, підпишу документ, щоб його не чіпали”.

“На суді без Коляди”

Поки Коляда перебував у російському полоні, в Україні — в липні 2023 року — відкрили проти нього кримінальну справу за дезертирство. На суді без чоловіка проти нього свідчили двоє колег по службі. Зокрема, командир роти Артем Чебан пояснював його дезертирство так:

“Його намагалися шукати, зв’язувались з сім’єю по телефону, але марно. Жодних вагомих підстав для залишення військової частини у нього не було. Водночас він і раніше не мав бажання нести військову службу, про що відкрито казав своїм побратимам у військовій частині, він мав антипатріотичні погляди”.

Журналісти “Слідства. Інфо” зателефонували й іншому свідку у цій справі — заступнику командира роти Дмитру Зимі.

“Він підтримував ту сторону. Не так, щоб прямо яро, але от найбільше симпатія у нього була. От “буде Росія — буде порядок”. Бо за нинішньої влади таке от…”, — каже Зима.

Саме ж Володимир Коляда твердження про “антиукраїнські погляди” відкидає. Каже: “не робив нічого такого, що паплюжить Україну чи людські життя”.

“Не патріотичні настрої були у тих людей, які, дзвонили комбату вранці й кричали: “Нас тут уже всіх накриває”, коли [від лінії фронту] до Бахмута лишалося ще кілометрів 50. А ми розвантажували й снаряди тягали на складах, і працювали. А там тільки найменше щось траплялося — вони тікали. То хто ж був патріотично налаштований?”, — ставить риторичне питання чоловік.

У липні 2024 року Дружківський суд оголосив вирок у справі Коляди. Його заочно засудили до 8 років увʼязнення за дезертирство. В цей час бахмутянин був за понад три тисячі кілометрів — у тюрмі в Алтайському краї Росії.

“Я прокурору сказав, що батько в полоні. Запитав, чому слідчий ДБР вам не надав цю інформацію. Батько не може з’явитися ні на допит, ні на суд. На що він мені сказав “Буде суд і без нього”, — переповідає син Коляди.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону на запит журналістів повідомили, що прокурору не надходили документи, які б підтверджували факт перебування чоловіка у полоні:

“Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію про перебування Коляди В.С. на тимчасово окупованій території України. Встановлено, що Коляда Володимир Сергійович перебуває в Донецькій виправній колонії Nº124. У звʼязку з тим, що вказана установа перебуває на тимчасово окупованій території України, встановити під час досудового розслідування статус та підстави перебування Коляди В.С. у вказаній установі не виявилось можливим”.

“Ця справа вибивається з ряду”

5 лютого 2026 року, після майже трьох років неволі, Володимира Коляду обміняли. Менш ніж за місяць, коли чоловік був на реабілітації, до нього приїхали правоохоронці й повідомили про заочний вирок. Того ж дня його повезли в слідчий ізолятор, а згодом — в колонію. Коляда пригадує: про невідворотність покарання почав здогадуватись, коли у перший день після обміну до його кімнати приставили конвой військової служби правопорядку.

Радниця військового омбудсмена Олена Бєлячкова у коментарі журналістам “Слідства. Інфо” зазначила, що це перший випадок, коли звільнений з неволі отримав вирок суду за дезертирство, поки був у російському полоні.

“Є випадки, коли військові повертаються і при цьому в військових частинах в них статус СЗЧ, і наявні кримінальні провадження. Але ці провадження — без вироків суду”, — стверджує Бєлячкова.

Юристка з прав людини та докторка Страсбурзького університету Олександра Стешенко додала, що здебільшого заочно в Україні судять російських воєнних злочинців або українців, які перейшли на бік РФ, і переховуються на окупованих територіях.

“Ця справа вибивається з ряду. Але, в принципі, це можливо. Нашим кримінальним процесуальним законом передбачена така процедура. І як така вона не суперечить міжнародним зобов’язанням України щодо гарантії права на справедливий суд”, — коментує справу Коляди Стешенко.

Нині Володимир відбуває покарання в одній із виправних колоній на сході України. Він потроху набирає вагу й вчиться заново взаємодіяти з людьми. Каже, до полону був “колобком”, бо важив понад 120 кілограмів. За майже три роки у російських тюрмах схуд вдвічі. Співробітники колонії стверджують: перший місяць після прибуття Коляда взагалі не розмовляв.

Син чоловіка і далі продовжує служити у війську, тож на побачення до батька приїздить нечасто — здебільшого спілкуються телефоном. Після трирічної розлуки їхні стосунки покращилися — Володимир не може говорити про їхню першу зустріч після полону без сліз:

“Син досі служить, а батя дав задню. За що тепер довго шкодує…”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію бахмутянина, якого у 16 років засудили за колабораціонізм.