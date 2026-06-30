Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Російські підрозділи на Краматорському напрямку дедалі частіше атакують силами одного бійця замість групи. Загалом протягом останніх тижнів загальна тактика росіян на цій ділянці фронту не зазнала принципових змін, там триває тиск по всій смузі відповідальності бригади 24 бригади ЗСУ.

Про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікацій 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петручак.

“Якщо раніше ми говорили про малі піхотні групи у складі двох-трьох осіб, то зараз це фактично один військовий. Він пересувається посадками, полями, іноді навіть відкритою місцевістю. Російський піхотинець з автоматом і трьома магазинами — це вже “мала піхотна група”. Ставка робиться на те, що не всіх виявлять і не всіх знищать. Так вони намагаються інфільтруватися та накопичуватися для подальших штурмових дій”, — заявив Іван Петручак.

Він додав, що змінився також спосіб орієнтування російських штурмовиків на місцевості. Полонений, захоплений на Костянтинівському напрямку, не мав при собі ані телефона, ані навігаційного застосунку. Його маршрут коригував лише супровідний дрон, одночасно допомагаючи шукати укриття.

Російські військові зазнають втрат під час штурмових дій. Іван Петручак заявив, що щотижня українські захисники знищують та зазнають поранень близько сотні загарбників, причому основну частину цих уражень завдають дрони.

Угруповання країни-агресорки також збільшило застосування дронів: загалом за тиждень у зоні відповідальності бригади їх фіксують сотнями. Йдеться як про класичні FPV на радіокеруванні, так і про дрони на оптоволокні. Паралельно триває протидія логістиці: росіяни намагаються бити дронами по українських шляхах постачання, тоді як українські військові вражають їхній транспорт. Бронетехніки, каже речник 24 бригади, росіяни майже не застосовують через попередні втрати.

“Коли противник не може підвезти ближче до позицій боєприпаси, воду чи харчі, його піхота залишається без забезпечення. Росіяни шукають їжу в покинутих будинках, дістають закрутки, намагаються знайти будь-що їстівне. Логістика працює фактично лише повітрям, але кілька батончиків і пів пляшки води раз на кілька днів — цього явно недостатньо, особливо за +40 °C на Донбасі”, — підсумував Іван Петручак.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення керівництво Росії вже 15 разів визначало та переносило дедлайни для захоплення Донецької області. Нині вони сподіваються взяти регіон під контроль до кінця 2026 року.