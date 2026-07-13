Дружківка у червні 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Нині прифронтова Дружківка — місто, де залишається найскладніша ситуація у Донецькій області. Там без будь-якої інфраструктури досі мешкають чотири тисячі людей. Росіяни намагаються взяти під вогневий контроль під’їзді шляхи до населеного пункту.

Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Ситуація на Донеччині з кожним днем все складніша і складніша. Окупант збільшив кількість обстрілів керованими авіабомбами, ствольною артилерією, шахедами, герберами, дронами на оптоволокні, — розповів посадовець.

Він зазначив, що від початку року з Донецької області виїхало понад 70 тисяч людей. Наразі у регіоні залишаються 128 тисяч цивільних. З них 4 тисячі людей мешкають у Дружківці.

“Взагалі найскладніша ситуація (у Дружківці, — ред.). Там зараз нема ані газу, ні води, ні електропостачання. Люди використовують питну воду зі свердловини, працюють пункти незламності”, — додав Філашкін.

Окрім цього, зі слів голови ОВА, відновити подачу світла до міста неможливо через російські атаки та значну кількість поранених енергетиків. Війська країни-агресорки також намагаються взяти під контроль під’їзді шляхи, які ведуть до Дружківки, та Олексієво-Дружківки.

Нагадаємо, під час чергової евакуації екіпаж поліції “Білий Янгол” спільно з волонтерами вивіз з розбитих обстрілами будинків у Дружківці людей і тварин – котів, собак, хом’яків та папуг. Серед врятованих була і самотня літня жінка, яка раніше не наважувалася покинути небезпеку.