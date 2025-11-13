У Києві 19 листопада покажуть виставку "Те, що болить" про людей у війні: як долучитися

Матеріали виставки "Те, що болить", яку покажуть у Києві 19 листопада. Фото: надані організаторами проєкту

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Вже за тиждень у Національному музеї “Київська картинна галерея” покажуть виставку “Те, що болить” про людей у війні. Її підготували митці та військові, які через мистецтво адаптуються до цивільного життя. Серед експозицій — матеріали, які створили на Донеччині.

Про це Вільному Радіо розповіли організатори проєкту.

Вони розповіли, що виставку “Те, що болить” відкриють 19 листопада о 16:30 у Національному музеї “Київська картинна галерея” (вул. Терещенківська, 9). Ініціатива — про людей у війні:

“Дітей, чиє дитинство перервалося звуком вибухів. Дорослих, які стали воїнами. Усіх, хто поєднує важку роботу війни з творчістю. Проєкт відсилає не лише до досвіду війни, а й до пошуку себе в новому, перевернутому світі”.

“Дитинство, що втратило тишу”

Перший розділ виставки присвятять дітям, які постраждали внаслідок російської агресії в Україні. На стендах можна буде побачити світлини французького фотографа українського походження Юрія Білака про реалії воєнного дитинства на фоні зруйнованих міст та домівок.

“Після початку відкритого вторгнення Росії в Україну я хотів привернути увагу до дітей цієї війни. Зараз я прагну говорити не тільки про конкретні історії, але й про одну з найбільших проблем воєнного часу — масову незаконну депортацію дітей у Росію та на територію окупованих нею регіонів”, — наголошує Білак.

Окремою частиною розділу стане скульптурна композиція “Тінь надії”, яку створили Володимир та Олександр Микитенки у співпраці з Оленою Івановою. Вона вшановує пам’ять загиблих дітей та є прототипом меморіального знаку, який встановлять на залізничній станції в Краматорську.

“Дорослі, які стали воїнами”

У другому розділі виставки покажуть фотоколажі “Не народжені для війни” — світлини загиблих, полонених та зниклих безвісти воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

За задумом організаторів, вони мають нагадати про те, що на захист рідної землі стають “звичайні вчителі, будівельники та інженери”.

Читати також: В Україні у розшуку понад 70 тисяч зниклих безвісти: серед них військові, цивільні та діти

“Мистецтво, що повертає до життя”

У третій залі до уваги відвідувачів запропонують мистецькі роботи волонтерів, ветеранів та військових. До війни, зі слів організаторів, вони були фотографами, скульпторами, науковцями та мандрівниками.

“Наша виставка — це жест солідарності з усіма, хто постраждав від жахів війни, хто продовжує боротися на фронті й в умовному тилу, хто живе щодня у війні та зберігає здатність творити й співпереживати”, — зазначає співкураторка виставки Вікторія Величко.

Серед іншого, у рамках виставкового проєкту “Те, що болить” покажуть короткометражний фільм “По-людськи”. Над ним працювали Ірен Роздобудько, Вікторія Мельникова, Валентин Мельниченко та Галина Храпко.

Музей “Київська картинна галерея” приймає відвідувачів з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга), а у вівторок — з 11:00 до 19:00. Вхід туди платний — 100 гривень (50 гривень для пільгових категорій).

Нагадаємо, 8 листопада у “Майстерні місця” у Луцьку відкрилася виставка світлин військового та фотографа Віктора Голікова під назвою “Місце пасажира”. Експозиція показує будні прифронтової Донеччини.