8 листопада у “Майстерні місця” у Луцьку відкрилася виставка світлин військового та фотографа Віктора Голікова під назвою “Місце пасажира”. Експозиція показує будні прифронтової Донеччини.

Про подію повідомив сам автор на своїй сторінці у Facebook.

На виставці представлені роботи світлини Віктора Голікова, які він зробив під час служби на Донеччині.

“Ця виставка — мій особистий візуальний щоденник з прифронтової Донеччини, що стала для мене до болю рідною”, — зазначив фотограф.

Віктор Голіков — луцький фотограф і військовослужбовець, який із жовтня 2023 року служить у Збройних силах України. До служби він активно працював із соціально-мистецькими темами та створював благодійні фотопроєкти.



Цей захід також має благодійну мету — зібрати кошти на оптичні засоби спостереження для роти розвідки 20-ї бригади оперативного призначення “Любарт”, де служить автор.

Кожну із представлених робіт можна придбати за пожертву.

Експозиція працюватиме просто неба в Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 28, до 8 грудня. Вхід безкоштовний.

