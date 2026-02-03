Отримати водійське посвідчення на Донеччині тепер можна лише в Олександрівці, водночас маршрутів для іспиту стало більше

Де в Донецькій області скласти іспит з водіння, ілюстративне фото: Інтерфакс

Скласти іспит з водіння на Донеччині можна лише в Олександрівському сервісному центрі МВС. У Краматорську іспити не приймають — в укритті немає можливості розмістити групу. Водночас маршрутів для практичного екзамену стало втричі більше.

Про зміни Вільному Радіо повідомив начальник регіонального сервісного центру МВС у Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі Костянтин Шпарага.

У сервісному центрі МВС №1451 у селищі Олександрівка кандидати у водії складатимуть практичні іспити за оновленими маршрутами. Станом на 2026 рік це єдиний сервісний центр на Донеччині, де можна отримати водійське посвідчення.

“В сервісному центрі МВС №1451 в Олександрівці було 2 маршрути для практичного іспиту на категорію В, тепер стало 6. Маршрути оновили по всій Україні, додали їх кількість. Оновлені маршрути розробили з урахуванням дорожньої інфраструктури, інтенсивності руху та типових дорожніх ситуацій. Це дозволяє об’єктивніше оцінювати практичні навички кандидатів у водії, їхню уважність, здатність орієнтуватися на дорозі та дотримуватися вимог безпеки”, — розповів Костянтин Шпарага.

Ознайомитися з оновленими маршрутами можна на сайті.

На Донеччині працюють два сервісні центри, втім у Краматорську іспити з водіння не приймають.

“У Краматорську призупинили надання послуг з екзаменації, бо маленьке приміщення в укритті та немає де розмістити екзаменаційний клас”, — уточнив начальник регіонального сервісного центру МВС у Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі.

Як записатися на практичний іспит з водіння у СЦ МВС

Для практичного іспиту з водіння необхідна попередня реєстрація через Е-запис на сайті сервісних центрів МВС або через мобільний застосунок.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044)290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у фейсбуці та інстаграмі.

