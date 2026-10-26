Верховна Рада 26 жовтня підтримала продовження воєнного стану та мобілізації

Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Народні депутати більшістю голосів підтримали продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на території України ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. Напередодні обидва законопроєкти до Верховної Ради подав президент Зеленський.

Про успішні голосування за законопроєкти №16182 та №16183 йдеться у відповідних картках на сайті ВРУ.

Так, продовження воєнного стану підтримали 293 народні обранці із 226 необхідних. Водночас за продовження загальної мобілізації виступив 281 депутат.

Це було перше і єдине голосування за зазначені законопроєкти: депутати підтримали рішення про їх розгляд за скороченою процедурою.

Загалом це 21 за рахунком голосування Верховної Ради поточного скликання за продовження дії відповідних правових режимів в Україні.

Аби ці рішення набули чинності, далі законопроєкти повинні підписати голова Верховної Ради та президент.

Що відомо про воєнний стан та мобілізацію в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. також не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації. Про основні положення, які дійшли до другого читання, розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, упродовж останнього тижня російські війська застосували проти України близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів та майже 2300 ударних безпілотників. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетичні обʼєкти та інша інфраструктура.