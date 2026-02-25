Евакуація маломобільних з Дружківки, лютий 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Із прифронтової Дружківки евакуювали ще трьох маломобільних людей — чоловіка і двох жінок від 55 до 80 років. Зі слів правоохоронців, містяни радіють, що побачать рідних і отримають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Вони розповіли, що оточена боями Дружківка потерпає від постійних російських атак. Окупанти бʼють як бомбами, так і касетними боєприпасами. Нині від міста до лінії фронту — менше 12 кілометрів. Усі шляхи знаходяться під прицілом дронів загарбників.

Зі слів правоохоронців, у таких умовах найбільш складною склалася ситуація для мешканців, які не в змозі самотужки вибратися з населеного пункту.

“У мене інсульт головного мозку, відняло руку й ногу. Залишився сам – допомагали соціальні служби і сусіди. Грохот постійний, б’ють скрізь. Онук вмовив виїхати”, – говорить 55-річний чоловік.

“Біля Янголи” зазначили, що разом із соцпрацівником обережно винесли містянина на ношах до машини. Поліціянти оцінили безпекову ситуацію і рушили далі, адже на них чекають ще дві маломобільні жительки.

“Мені вже 80 років, живу сама. Вдома знаходитись страшно, світла немає, води й газу теж. Навколо багато розбитих хат. Я навіть в магазин боюся вийти, тому що постійно щось літає і вибухає”, – каже жінка.

Ще одна врятована напередодні евакуації відсвяткувала свій 74-й день народження. Але, додають поліціянти, втомлена цілодобовими обстрілами і відсутністю комунікацій, теж вирішала покинути рідний дім. Зізнається, що мріє нарешті побачити рідних:

“У мене шість онуків і троє правнуків, не бачила їх 6 років. Ще й проблеми зі здоров’ям. Тож треба виїжджати, хоча і дуже важко”.

Правоохоронці доставили маломобільних жителів Дружківки до тимчасового пункту прийому. Надалі волонтери допоможуть їм дістатись більш безпечних регіонів України.

Загалом того дня всі евакуаційні групи “Білий Янгол”, управління патрульної поліції та підрозділу ДСНС “Фенікс” вивезли з районів бойових дій 15 людей, серед них – одна дитина. Правооохоронці вкотре закликають не нехтувати безпековою ситуацію та звертатися по допомогу з виїздом за номером “102”.

Нагадаємо, за попередній тиждень кількість заявок на виїзд із прифронтових міст і сіл Донецької області майже подвоїлася. Найбільше людей евакуюють із Дружківки, Миколаївки, Олексієво-Дружківки та Краматорська.