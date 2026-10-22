Транзитний пункт у Лозовій приймає понад 200 евакуйованих з Донеччини щодня, — ОВА

Транзитний центр у Лозовій на Харківщині. Фото: Донецька ОВА

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З серпня 2025-го транзитний центр у Лозовій на Харківщині допоміг близько 66 тисячам людей. Щодня там приймають понад 200 евакуйованих з Донецької області жителів. Вони отримують грошову, гуманітарну, медичну та психологічну підтримку.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, від початку роботу центру там надали допомогу 66 тисячам людей, серед яких 8,4 тисячі — діти, а 3,5 тисячі — маломобільні. Разом із тим за девʼять місяців цього року більш як 2 тисячі цивільних безоплатно розселили в безпечніших регіонах України.

Нині шелтер на Харківщині приймає понад 200 евакуйованих жителів Донецької області щодня. Їм надають грошову, гуманітарну, медичну та психологічну допомогу. А ще в осередку можна отримати гаряче харчування, оформити документи й організувати подальший переїзд. Щодня там працюють представники Донецької ОДА, які супроводжують людей на всіх етапах, запевнив Філашкін.

Зазначимо, що транзитний центр в Лозовій відкрили у серпні 2025-го після хвилі обурення волонтерів через нестачу місць у шелтері в Павлограді. На початковому етапі там готували до розміщення 500 ліжко-місць.

Нагадаємо, за вересень 2026 року за межі Донецької області виїхали близько 18 тисяч людей. Водночас найбільше жителів залишалося у Словʼянській та Краматорській громадах. Обласна влада закликає місцевих жителів евакуюватися, оскільки ситуація продовжує погіршується.