Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська готують іноземних найманців для участі в “одноразових” штурмах на Покровському напрямку. За словами оборонців, окупанти готуються відновлювати свій наступальний потенціал. Для цього вони залучатимуть вихідців з африканських країн, у тому числі з Ефіопії.

Про це розповів офіцер бригади “Рубіж” Нацгвардії України Володимир Черняк в етері “Єдині новини”.

За його даними, на полігонах армії Росії українські підрозділи фіксують підготовку іноземців, зокрема вихідців з африканських країн — у тому числі з Ефіопії. Інформацію про це захисники отримують через радіоперехоплення та спостереження.

На думку Черняка, такі дії свідчать про підготовку окупантів до відновлення свого наступального потенціалу. Також, додає військовий, ймовірно, іноземці виконуватимуть “головну роль” у так званих одноразових штурмах.

“У нас є інформація про те, що на полі там, зараз тренується дуже багато найманців із країн Африки, в тому числі з Ефіопії. Тобто противник зараз готує відновлювати свій наступальний потенціал. Тактику росіяни загалом не змінюють. Як правило, ці одноразові штурми найбільш масові й вони залишилися актуальними”, — зазначив Володимир Черняк.

Він уточнив, що інтенсивність боїв на окремих ділянках Покровського напрямку залишається високою. Однак місцями там фіксують тимчасове зниження активності російських військ — це може бути пов’язане з доукомплектуванням підрозділів.

Нагадаємо, окупанти активно наступають на Покровському напрямку, застосовуючи легку техніку, квадроцикли та групи піхоти. Головна мета росіян — захопити село Гришине, розташоване на захід від Покровська. Бої тут тривають щонайменше з початку 2026 року, однак бійці ЗСУ продовжують боротьбу за населений пункт.