Наслідки удару по Краматорську ввечері 12 лютого. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські загарбники увечері 12 лютого завдали удару по приватному сектору в Краматорську: через пряме влучання боєприпасу по оселі загинули троє братів: восьмирічний хлопчик та двоє 19-річних. Також загинув їхній сусід 63 років. Інші члени сім’ї зазнали поранень.

Оновлено: за останніми даними від поліції Донеччини, внаслідок удару загинули не троє, а четверо людей. Правоохоронці стверджують, що також обірвалося життя 63-річного сусіда хлопців.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Правоохоронці стверджують, що влучання по будинку відбулося о 21:15. Внаслідок атаки поранень зазнали 43-річна мати загиблих хлопців та їхня 65-річна бабуся.

“У жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу, — повідомили у прокуратурі.

Там зазначили, що тип зброї, яким вдарили по будинку, досі встановлюють.

Нагадаємо, 12 лютого війська країни-агресорки атакували автовежу компанії “ДТЕК”. Серед енергетиків ніхто не постраждав, однак техніку відновити вже не зможуть.