Оновлено: за останніми даними від поліції Донеччини, внаслідок удару загинули не троє, а четверо людей. Правоохоронці стверджують, що також обірвалося життя 63-річного сусіда хлопців.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Правоохоронці стверджують, що влучання по будинку відбулося о 21:15. Внаслідок атаки поранень зазнали 43-річна мати загиблих хлопців та їхня 65-річна бабуся.
“У жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу, — повідомили у прокуратурі.
Там зазначили, що тип зброї, яким вдарили по будинку, досі встановлюють.
