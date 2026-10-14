 Де лінія фронту в Донецькій області на 14 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
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Троє людей загинули, ще 17 зазнали поранень через удари РФ: доба 13 жовтня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

Богдан Комаровський
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Майже 1,8 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули троє людей, ще 17 — зазнали поранень. Жертвами загарбників стали жителі Словʼянська, Дружківки, Краматорська, Староварварівки та Роздольного. Більше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі. 

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині 13 жовтня

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували 11 населених пунктів Донецької області, пишуть в поліції. Росіяни били по Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Билбасівці, Біленькому, Беззаботівці, Запаро-Мар’ївці, Новоявленці, Очеретиному, Роздоллі та Староварварівці.

Загалом правоохоронці зафіксували 1 782 удари по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 40 цивільних обʼєктів, з яких 24 — домівки.

Де лінія фронту в Донецькій області на 14 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Кількість жертв російських ударів по Донецькій області за 13 жовтня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

По Слов’янську росіяни завдали 7 ударів, зокрема скинули бомбу на “пункт незламності”. Є загиблий, ще 8 цивільних зазнали поранень. У місті фіксували руйнування 6 багатоквартирних і 2 приватних будинків, закладу освіти та 3 автомобілів.

Де лінія фронту в Донецькій області на 14 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів по Донецькій області 13 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Ще одна людина загинула у Дружківці. А у Староварварівці загарбники поцілили у цивільне авто — загинув мирний житель. Внаслідок інших обстрілів є поранений, а також руйнування 12 осель.

Де лінія фронту в Донецькій області на 14 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів по Донецькій області 13 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Краматорськ зазнав 10 атак – семеро людей дістали поранення. Окупанти пошкодили 2 багатоквартирних і 1 приватний будинки, магазин, АЗС і 3 машини.

Де лінія фронту в Донецькій області на 14 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів по Донецькій області 13 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

У Роздоллі російський FPV-дрон вдарив біля цивільної автівки — постраждала одна людина.

Де лінія фронту в Донецькій області на 14 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів по Донецькій області 13 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Разом із тим у Біленькому атака країни-агресорки пошкодила приватний будинок, магазин і об’єкт інфраструктури, у Беззаботівці та Новоявленці – по одній домівці, в Очеретиному — автомобіль.

Де лінія фронту в Донецькій області на 14 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів по Донецькій області 13 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали ще 241 людину, зокрема 35 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку українські захисники відбили сім атак у районах Діброви, Лимана та Зарічного, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили вісім атак у районах Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки. На Краматорському відтинку минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 12 атак. Загарбники штурмували в районах Костянтинівки, Розкішного, Новоселівки, Осикового, Іллінівки, Миколайпілля та Довгої Балки.

Найбільшу інтенсивність захисники фіксували на Покровському напрямку, де їм вдалося зупинили 39 атак. Російські війська атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також у бік Вільного, Кучерового Яру, Софіївки, Петрівки, Золотого Колодязя, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Родинського, Новоолександрівки, Мирного, Удачного та Муравки.

Нагадаємо, українські військові тримають під вогневим контролем переправи через річку Чорний Жеребець та перерізають логістику росіян на Лиманському напрямку. Наприкінці вересня захисникам вдалося деокупувати ще 51 квадратний кілометр на відтинку — в межах операції “Вівальді”. Окупантам не вдається повернути втрачені позиції.

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