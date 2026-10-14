Де лінія фронту в Донецькій області на 14 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських ударів по Донецькій області 13 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Майже 1,8 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули троє людей, ще 17 — зазнали поранень. Жертвами загарбників стали жителі Словʼянська, Дружківки, Краматорська, Староварварівки та Роздольного. Більше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі.

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині 13 жовтня

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували 11 населених пунктів Донецької області, пишуть в поліції. Росіяни били по Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Билбасівці, Біленькому, Беззаботівці, Запаро-Мар’ївці, Новоявленці, Очеретиному, Роздоллі та Староварварівці.

Загалом правоохоронці зафіксували 1 782 удари по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 40 цивільних обʼєктів, з яких 24 — домівки.

По Слов’янську росіяни завдали 7 ударів, зокрема скинули бомбу на “пункт незламності”. Є загиблий, ще 8 цивільних зазнали поранень. У місті фіксували руйнування 6 багатоквартирних і 2 приватних будинків, закладу освіти та 3 автомобілів.

Ще одна людина загинула у Дружківці. А у Староварварівці загарбники поцілили у цивільне авто — загинув мирний житель. Внаслідок інших обстрілів є поранений, а також руйнування 12 осель.

Краматорськ зазнав 10 атак – семеро людей дістали поранення. Окупанти пошкодили 2 багатоквартирних і 1 приватний будинки, магазин, АЗС і 3 машини.

У Роздоллі російський FPV-дрон вдарив біля цивільної автівки — постраждала одна людина.

Разом із тим у Біленькому атака країни-агресорки пошкодила приватний будинок, магазин і об’єкт інфраструктури, у Беззаботівці та Новоявленці – по одній домівці, в Очеретиному — автомобіль.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали ще 241 людину, зокрема 35 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Лиманському напрямку українські захисники відбили сім атак у районах Діброви, Лимана та Зарічного, Наукраїнські захисники відбили сім атак у районах Діброви, Лимана та Зарічного, пишуть у Генштабі ЗСУ. На Слов’янському напрямку загарбники здійснили вісім атак у районах Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки. На Краматорському відтинку минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.