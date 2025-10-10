Підтримайте Вільне Радіо
Протягом 9 жовтня 2025 року війська РФ били по території регіону понад 1800 разів. Під вогнем опинилися щонайменше 10 населених пунктів. Від обстрілів постраждали цивільні, троє з них не вижили. Детальніше про ситуацію в області читайте у зведенні.
За даними поліції Донеччини, минулої доби росіяни обстріляли Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, а також селища Водянське і Райгородок, села Новий Донбас та Іванопілля.
На Слов’янськ окупанти скерували три авіабомби “КАБ-250”. Внаслідок ударів у місті загинула цивільна людина, ще шість мешканців дістали поранень. Також там постраждали вісім багатоквартирних будинків і 33 приватні оселі, п’ять цивільних авто й котельня.
Ще двоє людей загинули й четверо дістали поранень у Костянтинівці. По місту війська РФ вдарили з FPV-дронів і БПЛА “Молнія-2”. Вони пошкодили приватний будинок, церкву й цивільне авто.
Через удар FPV-дрона поблизу села Новий Донбас Добропільської громади поранення дістала цивільна людина.
Також на Донеччині:
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін стверджує, що під удар окупантів потрапили ще два населені пункти. Так, за інформацією посадовця, в Сіверську обстріл пошкодив 12 будинків, а в Сергіївці Удачненської громади — чотири будинки й господарчу споруду. Імовірно, це сталося вже зранку 10 жовтня.
За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби війська РФ атакували позиції українських військових на Донеччині щонайменше 170 разів. Понад половина з ударів прийшлася на Покровський й Олександрівський (колишній Новопавлівський) напрямки. Загалом у регіоні:
Нагадаємо, через перехід на корпусну систему й зміну оперативної обстановки Генштаб змінив назви трьох напрямків фронту на Донеччині. Так, Сіверський напрямок став Слов’янським, Торецький — Костянтинівським, а Новопавлівський — Олександрівським.