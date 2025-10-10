Наслідки російських атак у Донецькій області 9 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 9 жовтня 2025 року війська РФ били по території регіону понад 1800 разів. Під вогнем опинилися щонайменше 10 населених пунктів. Від обстрілів постраждали цивільні, троє з них не вижили. Детальніше про ситуацію в області читайте у зведенні.

У Слов’янську й Костянтинівці загинули люди

За даними поліції Донеччини, минулої доби росіяни обстріляли Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, а також селища Водянське і Райгородок, села Новий Донбас та Іванопілля.

На Слов’янськ окупанти скерували три авіабомби “КАБ-250”. Внаслідок ударів у місті загинула цивільна людина, ще шість мешканців дістали поранень. Також там постраждали вісім багатоквартирних будинків і 33 приватні оселі, п’ять цивільних авто й котельня.

Ще двоє людей загинули й четверо дістали поранень у Костянтинівці. По місту війська РФ вдарили з FPV-дронів і БПЛА “Молнія-2”. Вони пошкодили приватний будинок, церкву й цивільне авто.

Через удар FPV-дрона поблизу села Новий Донбас Добропільської громади поранення дістала цивільна людина.

Також на Донеччині:

у Краматорську БПЛА “Молнія-2” пошкодив заклад освіти;

у Лимані внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок;

у Покровську руйнувань також зазнав приватний будинок;

у Райгородку Миколаївської громади пошкоджені приватний будинок і господарча споруда;

у Водянському Добропільської громади російський РСЗВ “Смерч” пошкодив багатоквартирний будинок.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін стверджує, що під удар окупантів потрапили ще два населені пункти. Так, за інформацією посадовця, в Сіверську обстріл пошкодив 12 будинків, а в Сергіївці Удачненської громади — чотири будинки й господарчу споруду. Імовірно, це сталося вже зранку 10 жовтня.

Наслідки російських атак у Донецькій області 9 жовтня 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Наслідки російських атак у Донецькій області 9 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських атак у Донецькій області 9 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Найактивніше в регіоні росіяни штурмують біля Покровська й на кордоні з Дніпропетровщиною

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби війська РФ атакували позиції українських військових на Донеччині щонайменше 170 разів. Понад половина з ударів прийшлася на Покровський й Олександрівський (колишній Новопавлівський) напрямки. Загалом у регіоні:

на Лиманському напрямку окупанти 14 разів намагалися просунутися в районах Копанки, Карпівки, Колодязів, Новоселівки й у бік Ставків;

на Слов’янському напрямку росіяни провели 17 атак у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного;

на Краматорському напрямку відбулися три боєзіткнення у районах Часового Яру й Оріхово-Василівки;

на Костянтинівському напрямку війська РФ 23 рази атакували в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки й у бік Плещіївки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 72 атаки в районах Володимирівки, Новоторецького, Никонорівки, Родинського, Сухецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Новосергіївки, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Горіхового та Філії;

на Олександрівському напрямку захисники відбили 44 штурми в районах Іванівки, Піддубного, Олександрограда, Січневого, Соснівки, Вороного, Березового, Нововасилівського, Новогригорівки, Малинівки та Полтавки.

Нагадаємо, через перехід на корпусну систему й зміну оперативної обстановки Генштаб змінив назви трьох напрямків фронту на Донеччині. Так, Сіверський напрямок став Слов’янським, Торецький — Костянтинівським, а Новопавлівський — Олександрівським.