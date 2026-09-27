Де лінія фронту в Донецькій області на 27 вересня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських ударів у Донецькій області за 26 вересня. Фото: ГУНП Донеччини

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Більш як 1,3 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Внаслідок цих атак загинули троє людей, ще пʼятеро зазнали поранень — у Краматорську, Шабельківці та Суханівці. У населених пунктах фіксували руйнування цивільної інфраструктури. Розповідаємо, як минула доба 26 вересня у регіоні.

Які міста та села обстріляла Росії на Донеччині за 26 вересня

Усього минулої доби під вогнем військ країни-агресорки перебували сім населених пунктів, повідомили у поліції Донецької області. Так, окупанти били по Краматорську, Словʼянську, Билбасівці, Олександрівці, Шабельківці, Новому Кавказу та Суханівці.

Руйнувань зазнали 63 цивільних об’єкти, з них 46 житлових будинків. Загалом окупанти били по житлових кварталах та лінії фронту регіону 1 309 разів.

Так, по Краматорську окупанти завдали 16 ударів, з них 8 — керованими бомбами. Через ці атаки загинули двоє мирних жителів, ще четверо дістали поранень. У місті фіксували руйнування двох багатоквартирних і 13 приватних будинків, адмінбудівлі, господарської споруди та чотирьох автівок.

На Шабельківку росіяни скинули чотири бомби “КАБ-250” — загинула людина, пошкоджень зазнали 16 приватних будинків.

Ще один поранений — у Суханівці внаслідок влучання FPV-дрона.

По Слов’янську загарбники били дронами та РСЗВ “Смерч” — пошкоджень зазнали один багатоквартирний і шість приватних будинків, лікарня, а також АЗС.

Разом із тим Билбасівку російські війська накрили з РСЗВ “Торнадо-С”. Там фіксували руйнування семи домівок.

В Олександрівці пошкоджень зазнало нежитлове приміщення й транспорт, а у Новому Кавказі — приватний будинок і господарська споруда.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали ще 348 людей, зокрема 26 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Спроби вклинитися в українську оборону відбили на Лиманському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ. Там окупанти 12 разів атакували у бік Новоселівки, Дробишевого, Лимана, Діброва, Ставків та Чернещини.

На Слов’янському напрямку російські війська п’ять разів штурмували у районі Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку загарбники один раз атакували в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією, фіксували 26 атак. Росіяни штурмували у районах Костянтинівки та у бік Іллінівки, Торського, Русиного Яру, Приюту, Шахового, Вільного, Степів та Кучерового Яру.

Ще 26 атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку, де окупанти намагалися просунутися у бік Дорожнього, Ганнівки, Нового Донбасу, Білицького, Добропілля, Світлого, Гулівого, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки, Красноподілля та Новопавлівки.

Нагадаємо, російські війська можуть посилити наступ у бік Добропілля через складну для них ситуацію під Лиманом. За таких умов окупанти здатні перекинути туди механізовані підрозділи задля просування в бік Краматорсько-Словʼянської агломерації.