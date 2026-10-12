Троє людей загинули, зокрема дитина через удар РФ по Черкаському 12 жовтня: є також поранені

Наслідки російської атаки у Черкаському 12 жовтня 2026 року. Фото: прокуратура Донеччини

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12 жовтня війська країни-агресорки атакували селище Черкаське. Внаслідок удару загинули троє людей, зокрема дитина. Також поранень дістали ще четверо цивільних.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, об 11:15 армія держави-агресора обстріляла з РСЗВ “Смерч” селище Черкаське Краматорського району. Ціллю для окупантів стала приватна забудова, де засіб ураження влучив по домоволодінню, повністю зруйнувавши його.

Внаслідок російської атаки загинули троє членів родини: 36-річна жінка, 62-річна бабуся та її 13-річна онука. Ще троє чоловіків та 18-річний син загиблої зазнали поранень.

Оскільки жертви обстрілу стали цивільні, у прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 12 жовтня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ — цього разу били реактивними системами залпового вогню. Внаслідок атаки поранень дістала місцева жителька. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.