Троє поранених через російські удари по Словʼянську та Краматорській громаді 5 серпня: що відомо

Наслідки російських атак у Донецькій області 5 серпня. Фото: ДСНС Донеччини

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5 серпня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ та Ясногірку в Краматорській громаді. Внаслідок цих ударів зазнали поранень троє людей. У обох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

За його даними, російські війська атакували FPV-дроном приватний будинок у селищі Ясногірка. Через цей удар дістали поранення двоє людей, спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували займання будинку, гаража та автомобіля на загальній площі 56 кв. м. Крім того, у самому Краматорську загасили пожежу в легковому авто.

Також у Слов’янську ударний безпілотник поцілив у триповерховий багатоквартирний будинок, спричинивши займання балконів та квартир на другому та третьому поверхах. Поранень дістала жінка.

Як уточнив Станіслав Балдін, упродовж доби надзвичайники спостерігають високу активність дронів окупантів. За оновленою інформацією, вони знову атакували автівки в місті — гасіння нових пожеж довелося призупинити через загрозу повторного удару.

Нагадаємо, російська армія продовжувала завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 4 серпня. Поліція загалом змогла зафіксувати 1 241 атаку: йдеться про житлові квартали та лінії фронту. Вкотре в регіоні за добу не обійшлося без загибелі цивільних мешканців: у Дружківці обірвалися три життя.