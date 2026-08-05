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Троє людей дістали поранення через російські удари по Словʼянську та Краматорській громаді

Богдан Комаровський
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5 серпня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ та Ясногірку в Краматорській громаді. Внаслідок цих ударів зазнали поранень троє людей. У обох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

За його даними, російські війська атакували FPV-дроном приватний будинок у селищі Ясногірка. Через цей удар дістали поранення двоє людей, спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували займання будинку, гаража та автомобіля на загальній площі 56 кв. м. Крім того, у самому Краматорську загасили пожежу в легковому авто.

Троє поранених через російські удари по Словʼянську та Краматорській громаді 5 серпня: що відомо
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 серпня. Фото: ДСНС Донеччини

Також у Слов’янську ударний безпілотник поцілив у триповерховий багатоквартирний будинок, спричинивши займання балконів та квартир на другому та третьому поверхах. Поранень дістала жінка.

Троє поранених через російські удари по Словʼянську та Краматорській громаді 5 серпня: що відомо
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 серпня. Фото: ДСНС Донеччини

Як уточнив Станіслав Балдін, упродовж доби надзвичайники спостерігають високу активність дронів окупантів. За оновленою інформацією, вони знову атакували автівки в місті — гасіння нових пожеж довелося призупинити через загрозу повторного удару.

Троє поранених через російські удари по Словʼянську та Краматорській громаді 5 серпня: що відомо
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 серпня. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, російська армія продовжувала завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 4 серпня. Поліція загалом змогла зафіксувати 1 241 атаку: йдеться про житлові квартали та лінії фронту. Вкотре в регіоні за добу не обійшлося без загибелі цивільних мешканців: у Дружківці обірвалися три життя.

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