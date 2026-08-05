Наслідки російських атак у Донецькій області, 4 серпня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російська армія продовжувала завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 4 серпня. Поліція загалом змогла зафіксувати 1 241 атаку: йдеться про житлові квартали та лінії фронту. Вкотре в регіоні за добу не обійшлося без загибелі цивільних мешканців: у Дружківці обірвалися три життя.

За добу на Донеччині загинули троє цивільних, поранений 31

За даними поліції, під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Малотаранівка, Новодонецьке та Ясногірка.

По Дружківці били FPV-дронами — там загинули троє цивільних, пошкоджений будинок.

У Краматорську кількість поранених за добу досягла 27 людей. Російська армія била по місту 12 разів: двома 500-кілограмовими авіабомбами та дронами різного типу. Пошкоджені сім багатоквартирних та один приватний будинок, два заклади освіти, два магазини, ресторан, відділення банку, відділення логістичної компанії, пральня, котельня, об’єкт інфраструктури, господарська споруда, садове товариство, близько 20 автомобілів.

По Біленькому били з РСЗВ “Ураган” — постраждали четверо людей, пошкоджені 22 приватні будинки та лазня.

По Слов’янську били 11 разів переважно дронами. Пошкоджені один багатоквартирний та три приватні будинки, магазин, кафе, АЗС, об’єкт інфраструктури та сім цивільних авто.

У Новодонецькому постраждали центр безпеки громадян та техніка ДСНС, а у Красноторці, Малотаранівці та Ясногірці — по одному приватному будинку.

За підрахунками поліції, руйнувань зазнали 88 цивільних об’єктів. З них 38 — житлові будинки.

Також у Добропіллі зруйнований багатоквартирний будинок, а у Петрівці Другій — постраждали шість приватних, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Найбільше боїв відбулося на Костянтинівському й Покровському напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак: російські військові атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Ставків, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Шийківки та Дробишевого;

поблизу Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Пискунівки загарбники провели 19 штурмових дій на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках Федорівки Другої, Никифорівки та Маркового;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки атакували 22 рази: бої точилися в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки та Новопавлівки;

найбільшу кількість штурмових дій російські сили провели на Покровському напрямку , де Сили оборони України зупинили 27 атак. Окупанти виявляли активність у районах Родинського та Котлиного, а також здійснювали штурми у напрямках Новоолександрівки, Торецького, Шахового, Софіївки, Чернігівки, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Шевченка, Василівки, Удачного та Новопідгородного.

Нагадаємо, російські загарбники вночі провели масовану атаку України дронами й ракетами, спрямувавши основний удар на Київ та Київську область. Там фіксують руйнування низки цивільних об’єктів, зокрема логістичних, а також загибель та поранення десятків цивільних мешканців.