27 лютого 2026 року на Донеччині дістали поранення троє цивільних — один у Дружківці, один у Святогірську та один у Слов’янську. Удари росіян за добу зруйнували 61 цивільний об’єкт та ще 18 — у ніч на 28 лютого. Серед них — заклад освіти, адміністративна будівля та житлові будинки. Військові на Донеччині за добу відбили 56 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

27 лютого 2026 року від російських ударів загинули двоє та дістали поранення троє жителів Донеччини

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 27 лютого внаслідок ударів російських військових загиблих на Донеччині не було.

Ці дані попередні й можуть змінитися, адже інформація про постраждалих із прифронтових населених пунктів може надходити із затримкою.

Водночас дістали поранення троє цивільних — один у Дружківці, один у Святогірську та один у Слов’янську.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 27 лютого 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 061 житель Донеччини, ще 8 942 дістали поранень.

27 лютого 2026-го від російських ударів постраждав 61 цивільний об’єкт на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 343 разів. Під вогнем були 9 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Святогорівка, села Копані та Прилісне.

Протягом доби під обстріли потрапив 61 цивільний об’єкт, з них 49 — житлові будинки. Зокрема:

найбільше руйнувань нарахували у Слов’янську , де окупанти скинули три авіабомби “КАБ-250”. Руйнувань зазнали 37 приватних будинків та автомобілі. Крім цього по місту вдарили чотирма FPV-дронами, які пошкодили одну оселю та три цивільних авто;

сусідній Краматорськ росіяни атакували з артилерії та безпілотниками “Молнія-2”. Ці удари пошкодили 8 приватних будинків, заклад освіти та господарську споруду;

по Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном і безпілотником “Молнія-2”. Тут зруйнували адміністративну будівлю та автомобіль;

у Малотаранівці , що під Краматорськом, пошкодили приватну оселю;

ще один приватний будинок пошкодили у Копанях Добропільської громади.

У ніч на 27 лютого росіяни пошкодили щонайменше 18 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

найбільше руйнувань нарахували у Біленькому Краматорської громади — 8 приватних будинків і автівка;

у Новотроїцькому Шахівської громади пошкодили два будинки;

ще дві оселі зруйнували у сусідньому Торецькому Шахівської громади;

у Миколаївці Краматорського району пошкодили багатоповерхівку та автомобіль;

один будинок пошкодили у Святогорівці Добропільської громади;

ще один будинок зруйнували у Різниківці Сіверської громади;

неуточнену кількість приватних будинків зруйнували у Прилісному Черкаської громади;

у Райгородку Краматорського району пошкодили інфраструктуру (яку саме — не уточнили).

56 разів за 27 лютого 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 27 лютого 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 56 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 24 рази йшли на штурм в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка;

другим, за кількістю атак, став Костянтинівський напрямок , де росіяни 15 разів йшли в атаку у районах населених пунктів Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки;

на Слов’янському напрямку українські захисники відбили сім спроб окупантів просунутися у районах Дронівки, Сіверська та Рай-Олександрівки;

чотири рази росіяни атакували на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Дробишеве та Лиман;

на Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Предтечиного, Малинівки та Часового Яру;

ще три атаки нарахували на Олександрівському напрямку, де російські загарбники атакували у районах Тернового та Злагоди.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 28 лютого 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, на дорозі через Кутову балку в Краматорську встановили попереджувальні знаки про небезпеку російських FPV-дронів. Таблички розміщені на обох кінцях ділянки, яка з’єднує мікрорайони “Даманський” та “Лазурний”. Водіям рекомендують уникати цього маршруту та обирати альтернативні шляхи.