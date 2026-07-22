Наслідки обстрілів Донеччини 21 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Поліція за добу зафіксувала ще 1 499 ударів російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Атаки припали по лінії фронту та житлових кварталах регіону, серед цивільних вкотре не обійшлося без загиблих та поранених. Водночас на фронті росіяни не припиняють свого наступу. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.

У Дружківці та Знаменівці були загиблі

За даними поліції, російські окупанти 21 липня атакували міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Малотаранівка, Новодонецьке та Ясногірка, а також села Знаменівка, Карпівка, Карпівка та Шостаківка.

У Дружківці загинула одна людина, поранені ще троє внаслідок російських ударів. У місті фіксують пошкодження багатоквартирного та трьох приватних будинків, а також цивільного авто.

У Знаменівці росіяни вдарили дроном “Ланцет” по цивільній автівці — загинули двоє людей, поранені ще четверо.

По Слов’янську влучили дві 500-кілограмові авіабомби, а також РСЗВ “Смерч” та дрони — там поранена одна людина, зазнали руйнувань вісім осель, автовокзал, адмінбудівля, два промислові приміщення, підприємство, два трактори та сім цивільних авто.

Ще одна людина через обстріли поранена у Карпівці, що в Лиманській громаді.

По Краматорську за добу били 10 разів, зокрема авіабомбою 250 кілограмів і дронами. Пошкоджені 11 осель, крамниця, приміщення пошти та два цивільні авто.

Через влучання російських дронів у Новодонецькому та Шостаківці постраждали по одному цивільному авто. У Малотаранівці зазнали руйнувань приватний будинок та комунальний заклад.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 53 цивільні об’єкти, з них 24 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були по Райгородку, там постраждали чотири будинки.

Загарбники атакували всі напрямки на Донеччині

на Лиманському напрямку , як пишуть у Генштабі ЗСУ, росіяни 15 разів намагався вклинитися в оборону українських військ, атакуючи у районах Зарічного, Новоселівки та в бік Шийківки, Лимана, Ставків й Озерного;

на Слов’янському напрямку росіяни штурмували 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

на Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населених пунктів Часів Яр, Міньківка, Маркове та у бік Іжевки.

на Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки атакували 26 разів у районах н.п. Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яру, Софіївка та в бік Довгої Балки, Вільного, Новопавлівки, Торецького й Кучерового Яру;

на Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік Василівки, Новопавлівки, Білицького, Світлого, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного та Сергіївки.

Нагадаємо, 21 липня Олександра Сирського звільнили з поста головнокомандувача Збройних сил України. Він обіймав цю посаду з лютого 2024 року, змінивши Валерія Залужного. Новим головкомом стане Михайло Драпатий.