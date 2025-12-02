Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Влучання російських дронів та авіабомб протягом першого дня грудня 2025 року поліція фіксувала у шести населених пунктах регіону. Загалом по підконтрольній частині Донеччини правоохоронці нарахували 1591 російських ударів, вони були спрямовані як на лінію фронту, так і на цивільні об’єкти.

По Краматорську били вісьмома дронами

Згідно зі зведенням від поліції Донеччини, протягом 1 грудня влучання фіксували у містах Костянтинівка, Краматорськ, Лиман та Слов’янськ, у селищі Новоселівка та у селі Спасько-Михайлівка.

На Краматорськ війська країни-агресорки спрямували вісім дронів, зокрема “Герань-2”. У місті загинула одна людина, поранені ще п’ятеро цивільних. Постраждали п’ять багатоквартирних та сім приватних будинків, а також сім авто.

По Костянтинівці завдали 12 ударів, з яких дев’ять — 250-кілограмовими авіабомбами.Там загинула одна людина, поранень зазнала ще одна. Пошкоджені 11 багатоквартирних і один приватний будинки, а також храм.

По Лиману били FPV-дроном, у прифронтовому місті загинула людина.

У ще трьох населених пунктах регіону фіксують руйнування інфраструктури:

по Слов’янську били дев’ять разів за допомогою авіабомб, РСЗВ та дронів “Герань-2”. Руйнувань зазнали 30 приватних будинків, вісім будівель двох приватних підприємств, лікарня, котельня, нежитлове приміщення, критична інфраструктура та ще 14 транспортних засобів;

Новоселівку Черкаської громади атакували з РСЗВ “Торнадо-С” та дронами “Герань-2”, там постраждало фермерське господарство;

у Спасько-Михайлівці через атаку двох БпЛА “Герань-2” постраждав один багатоквартирний і два приватні будинки.

За добу в регіоні зазнали руйнувань загалом 108 цивільних об’єктів, зокрема 57 житлових будинків.

У Донецькій обласній військовій адміністрації доповнили, що влучання були у Шаховому, Золотому Колодязі, Кучеревому Яру та Сіверську.

Силам оборони вдалося відбити ще 72 штурми на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили здійснили 21 атаку в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Українські військові фіксували спроби окупантів прорвати оборону ЗСУ;

на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили вісім наступальних дій загарбників. Бої тривали поблизу Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки;

на Краматорському напрямку російські військові чотири рази атакували позиції військовослужбовців ЗСУ. Атаки відзначали в районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок;

на Костянтинівському напрямку окупанти атакували 22 рази. Ударів зазнали райони Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та напрямки у бік Миколайпілля, Костянтинівки й Берестка;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 72 штурмові дії армійців країни-агресорки. Контакти відбувалися в районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у напрямку Гришиного;

на Олександрівському напрямку російські сили здійснили 22 атаки. Вони діяли поблизу Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного.

Нагадаємо, 1 грудня російське Міноборони заявило про окупацію села Клинового Костянтинівської громади. Українські військові спростували цю заяву й зазначили, що росіяни її зробили з пропагандистською метою. Наближення загарбників до Клинового не фіксують і аналітики.