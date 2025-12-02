Село Клинове (на півночі, виділене рамкою) у порівнянні з розташуванням Костянтинівки. Скриншот мапи DeepState

1 грудня російське Міноборони заявило про окупацію села Клинового Костянтинівської громади. Українські військові спростували цю заяву й зазначили, що росіяни її зробили з пропагандистською метою. Наближення загарбників до Клинового не фіксують і аналітики.

Спростування російської заяви від 11 армійського корпусу ЗСУ опублікували у Генштабі ЗСУ.

“Заява про нібито “захоплення Клинового” не відповідає дійсності. За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б “просунутися”, по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає”, — повідомили у 11-му армійському корпусі.

Також там спростували заяви про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Військові зазначили, що поширення інформаційних вкидів є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку відкритої війни.

Інформації про просування росіян до Клинового не підтверджують і аналітики. Зокрема проєкт DeepState, який створює мапу бойових дій на основі, зокрема, даних із відкритих джерел, вказує, що село від російських позицій відділяють понад шість кілометрів станом на 30 листопада.

Клинове розташоване на північ від Костянтинівки. Найближчий до Клинового населений пункт на захід — це Куртівка, яка належить до Дружківської громади.

Нагадаємо, понад рік українські військові продовжують оборонну операцію у Часовому Ярі. Станом на кінець осені російські загарбники на напрямку продовжують свої штурми, однак зменшили застосування бронетехніки. Оборонці пов’язують ці зміни з відведенням російської 98-ї дивізії десантних військ, яка намагалася взяти місто, на відновлення, а також зі зміною фокуса уваги армії-країни агресорки на інші напрямки Донеччини.