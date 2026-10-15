Де лінія фронту в Донецькій області на 15 жовтня 2026 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських ударів у Донецькій області 14 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Упродовж 14 жовтня війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 2 тисячі разів. Через ці удари загинули троє людей, ще девʼятеро — зазнали поранень. Жертвами загарбників були жителі Словʼянська, Маяків, Очеретиного та Краматорська. Більше про наслідки російських обстрілів та ситуацію на фронтах регіону — читайте далі.

Які міста та села атакувала Росія на Донеччині 14 жовтня

За минулу добу під ударами російських військ були десять населених пунктів області, пишуть в поліції. Так, окупанти били по Краматорську, Слов’янську, Билбасівці, Біленькому, Олександрівці, Долині, Левадному, Маяках, Очеретиному та Роздоллі.

Загалом армійці Росії атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини регіону 2 005 разів. Руйнувань зазнали 56 цивільних обʼєктів, з яких 39 — домівки.

Зокрема, у Слов’янську атака загарбників вбила двох людей, ще шестеро зазнали поранень. У місті фіксували руйнування одного багатоквартирного і двох приватних будинків, а ще чотирьох автівок.

У Маяках російські війська вдарили по території комунального підприємства — є загиблий. Також пошкоджень дістав обʼєкт інфраструктури.

Краматорськ окупанти атакували трьома бомбами “КАБ-250” і дронами — поранень зазнали двоє цивільних. Разом із тим у місті пошкодили один багатоквартирний і 28 приватних будинків, а також два авто.

В Очеретиному фіксували влучання по автодорозі та в приватному секторі: поранень дістав місцевий житель. Автівка та дві домівки — зазнали пошкоджень.

В Олександрівці зазнали руйнувань дві багатоповерхівки, центр первинної медико-санітарної допомоги й заклад освіти. У Билбасівці, Біленькому та Роздоллі — по одному будинку, а у Левадному — об’єкт інфраструктури.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати 179 людей, зокрема 33 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові відбили спроби вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, пишуть в Генштабі ЗСУ. Окупанти сім разів атакували в сторону Колодязів, Лимана та неподалік Масляківки.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі атакували у районі Кривої Луки, а на Краматорському відтинку — без штурмів.

На Костянтинівському напрямку фіксували 22 атаки у районі Костянтинівки та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Грузького, Вільного та Молодецького.

Ще 35 атак війська країни-агресорки провели на Покровському напрямку: намагалися просунутися у бік Білицького, Дорожнього, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Добропілля, Новогришиного, Гулівого, Сергіївки, Мирного, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Йдеться про Зелену Долину, Липове й Колодязі — 101 км² території.