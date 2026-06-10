Де лінія фронту у Донецькій області на 10 червня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 9 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Більш як 1,2 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули троє людей, ще семеро дістали поранень. Жертви були у Краматорську, Дружківці, Новодонецькому та Донецькому. Про ситуацію на фронтах регіону — читайте далі.

Які міста та села на Донеччині обстріляли росіяни 9 червня

Упродовж минулої доби під вогнем російських військ були десять населених пунктів регіону, пишуть у поліції Донецької області. Зокрема, окупанти атакували Дружківку, Краматорськ, Миколаївку, Слов’янськ, Новодонецьке, Олексієво-Дружківку, Донецьке, Іверське, Курицине та Майдан.

Усього загарбники завдали 1 217 ударів по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 157 цивільних об’єктів, з них 134 житлових будинки.

Так, Краматорськ атакували вісім російських дронів, з яких один поцілив по трасі Краматорськ-Дружківка – загинула людина, ще одна дістала поранень. У місті фіксували руйнування багатоповерхівки та двох приватних будинків, бібліотеки, господарської споруди, АЗС та пʼяти автівок.

По Дружківці росіяни вдарили трьома бомбами авіабомбами “КАБ-250” і чотирма FPV-дронами – вбили двох цивільних, ще трьох поранили. У місті фіксували пошкодження одного багатоквартирного та приватного будинку, а ще автомобілів.

Чотири КАБи армія Росії скинула на Новодонецьке – постраждали двоє мирних жителів. Окупанти пошкодили дві багатоповерхівки, 32 приватних будинки, дві адмінбудівлі, спорткомплекс, будинок культури та чотири цивільних авто. Ще одна людина зазнала травм у Донецькому внаслідок влучання FPV-дрона.

Слов’янськ зазнав удару трьома бомбами “КАБ-250” і БпЛА “Молнія-2” – там фіксували руйнування 54 приватних будинків та автомобіля.

В Миколаївці пошкоджень зазнали три багатоквартирних будинки, в Майдані – приватна оселя. В Іверському російський “КАБ-250” пошкодив 32 приватних будинки.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 514 людей, у тому числі 75 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Лиманському напрямку російські війська 14 разів намагався вклинитися в українську оборону, Нау російські війська 14 разів намагався вклинитися в українську оборону, пишуть в Генштабі ЗСУ. Зокрема, у районах Борової, Червоного Ставу, Новоселівки, Дробишевого, Озерного, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку окупанти штурмували тринадцять разів у районах Закітного, Різниківки та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку війська країни-агресорки не наступали.

На Костянтинівському напрямку росіяни провели 16 атак поблизу Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Костянтинівки, Плещіївки, Миколайпілля та Торецького.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 40 штурмів агресора у районах Шахового, Золотого Колодязя, Вільного, Білицького, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Удачного, Новопавлівки, Нового Донбаса, Заповідного, Новоолександрівки та Покровська.

Нагадаємо, 18 червня у Дружківці закриють “Нову Пошту” №1 — це останнє відділення оператора у місті. Декількома днями раніше стало відомо про закриття відділення №3, яке не працює відсьогодні. Попри це, скористатися сервісами компанії можна буде.