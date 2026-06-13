Наслідки російського удару по Слов’янську 13 червня 2026 року. Скриншот відео: Вадим Лях

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Вранці 13 червня 2026 року російська армія завдала ударів трьома керованими авіабомбами по центру Слов’янська. Внаслідок удару поранень дістали щонайменше троє жінок. Удари пошкодили 23 житлові багатоповерхівки, освітній заклад, а також невідому кількість автівок.

Про наслідки російського удару повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“У суботу, 13 червня, біля 10:45, ворог вчергове наніс авіаудар по центральній частині Словʼянська. КАБи, 3 одиниці. Пошкоджено 23 багатоповерхівки, навчальний заклад, автівки. На даний час відомо про трьох поранених жінок. Усім надається медична допомога”, — написав Вадим Лях.

Нагадаємо, 12 червня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Дружківці. Ще семеро дістали поранень — у Дружківці, двоє у Краматорську та один у Костянтинівці.