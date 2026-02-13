Підозрювані колишні поліцейські. Фото: Донецька обласна прокуратура

Фігуранти нібито обійняли псевдопосади у так званих “правоохоронних органах” на території тимчасово окупованих Мангушської та Маріупольської громад. Через це їм заочно повідомили про підозру в держзраді та колабораційній діяльності.

Про таке розповіли в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, ідеться про трьох колишніх працівників Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Так, ексоперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення №4 начебто отримав “підвищення” від окупантів і обійняв псевдопосаду “заступника начальника карного розшуку” в так званому “відділі МВС РФ «Мангушський»”. Він міг виявляти й документувати дані про жителів громади, яких окупанти вважають злочинцями або “неблагонадійними”.

У незаконному “відділі” його колегою, імовірно, стала колишня інспекторка сектору кадрового забезпечення. Жінка нібито обійняла там псевдопосаду “начальниці відділу кадрів” і тепер відповідає за комплектування штату й заповнює документацію відповідно до вимог РФ.

Третім фігурантом став експоліцейський офіцер відділу превенції. Він начебто є так званим “т.в.о. оперуповноваженого сектору карного розшуку Жовтневого райвідділу Маріупольського міськуправління МВС ДНР” — проводить розшуки й незаконно затримує українських громадян.

“Своєю роботою на ворога звільнені з посад в Україні правоохоронці підривають авторитет державних органів України”, — зауважили в прокуратурі.

Фігурантам заочно повідомили про підозру в держзраді та колабораційній діяльності. Максимальні покарання за статтями — довічне ув’язнення з конфіскацією майна, а також 15 років за ґратами без права обіймати певні посади протягом стількох же років і конфіскацією майна відповідно.

