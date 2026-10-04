Трьох освітян з Донеччини відзначили державними нагородами до Дня працівника освіти

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Президент України відзначив державними нагородами трьох освітян з Донецької області: Тетяну Пономарьову, Ганну Бузу, а посмертно — Олексія Короткова. Розповідаємо, які відзнаки їм надали.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті Президента України.
За документом, з нагоди Дня працівників освіти державними нагородами та званнями відзначили понад сотню освітян, однак лише троє — з Донецької області. Йдеться, зокрема про:
“За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм”, — йдеться в указі.
Нагадаємо, учителька української мови та літератури Тетяна Глебова здобула три спеціальні відзнаки Global Teacher Prize Ukraine: “Вчитель доброчесності”, “Інклюзивність” та “Вибір серцем”. Жінка присвятила професії 28 років, пережила блокаду Маріуполя та пішки виходила з міста під час евакуації. Нині проживає в Запоріжжі й працює у двох закладах.