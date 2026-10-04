Учителька з Маріуполя Тетяна Глебова виборола три номінації на Global Teacher Prize Ukraine

Учителька з Маріуполя Тетяна Глебова. Фото: Global Teacher Prize Ukraine

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Учителька української мови та літератури Тетяна Глебова здобула три спеціальні відзнаки Global Teacher Prize Ukraine: “Вчитель доброчесності”, “Інклюзивність” та “Вибір серцем”. Жінка присвятила професії 28 років, пережила блокаду Маріуполя та пішки виходила з міста під час евакуації. Нині проживає в Запоріжжі й працює у двох закладах.

Про це повідомили на сторінках Global Teacher Prize Ukraine.

Педагогиню відзначили у новій номінації “Вчитель доброчесності”. Тетяна Глебова очолює Запорізький Хаб Доброчесності та вже три роки працює в обласних творчих групах, які створюють навчальні матеріали для подолання освітніх втрат. За перемогу вона вирушить в освітню подорож до Данії, де матиме змогу ознайомитися з місцевим досвідом у сфері освіти, зазначили організатори.

Окрім цього, освітянка здобула спеціальну відзнаку “Інклюзивність”. Її професійний шлях розпочався понад 20 років тому в інтернаті для дітей з особливими освітніми потребами. Саме там вона сформувала правило, яким керується й сьогодні: “на першому місці — дитина, а не її особливі освітні потреби”. Нині Тетяна щоранку викладає у запорізькому ліцеї, а після обіду — у Маріупольській школі онлайн.

Третьою нагородою стала відзнака “Вибір серцем”. Нею відзначають педагогів, чия діяльність виходить за межі шкільного класу та змінює життя дітей і громад.

“Я завжди говорю: я та, яка нескорена Маріуполем, але загартована Запоріжжям. Запоріжжя — моє місце сили, але Маріуполь залишається зі мною”, — зазначила на церемонії Тетяна.

Що відомо про вчительку з Маріуполя Тетяну Глебову

До відкритого вторгнення Тетяна Глебова майже чотири роки працювала заступницею директора в Маріупольській школі № 15, а до цього 20 років викладала в школі для дітей з особливими освітніми потребами. У березні 2022 року вона з сином була змушена покинути місто:

“Я не виїжджала транспортом — ми виходили з Маріуполя пішки разом із сином 18 березня. Спочатку вийшла на окуповану територію. А наприкінці червня все ж переїхали до Запоріжжя”.

Жінка казала, що зважилася на переїзд до Запоріжжя, оскільки залишатися в окупації було ризиковано. Місцеві жителі знали, що вона викладала українську мову та працювала заступницею директора:

“Я хоч не належала до місцевої еліти педагогів, але все одно вони вже розуміли, хто де живе. І до Запоріжжя тоді ще можна було переїхати через Василівку, то ми поїхали”.

З вересня 2022 року Тетяна Глебова поєднує роботу у двох закладах. Зранку вона викладає у Запорізькому академічному ліцеї № 23, а по обіді — онлайн у Маріупольській школі № 29.

“Я спілкуюся з дітьми, які не мають змоги постійно доєднуватися до уроків, але виходять на зв’язок за першої нагоди, пов’язують себе з Маріуполем, хочуть хоча б у такий спосіб залишатися частиною рідної громади, мати зв’язок зі своїми однокласниками та вчителями, з якими навчалися до війни. Колись мені сказали, що я “міжрегіональна вчителька”. Якщо колись це звучало пафосно, то зараз — ні. Через реалії життя ти просто залишаєшся на своєму місці й тут і зараз допомагаєш багатьом дітям”, — розповідала освітянка.

Більше про її історію ми розповідали в окремому матеріалі.