Наркотики, які, за даними прокуратури, виявили у засуджених. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Троє жителів Донеччини, які збували метадон у регіоні, отримали вироки суду — по вісім років ув’язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, організована група діяла понад рік у Краматорській громаді.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами справи, у серпні 2024 року 51-річний житель Ясногірки організував схему постачання і продажу метадону на території селища, а також сусіднього Краматорська. Наркотики він отримував поштою від дилерів — укритими серед побутових товарів. До схеми чоловік залучив знайомого (на той момент тричі судимого), якому доручив пошук покупців серед наркозалежних.

Спільники дотримувалися конспірації під час отримання відправлень: один забирав посилки, інший контролював навколишню обстановку. Третій учасник, який приєднався пізніше, виконував функцію кур’єра — доставляв розфасовані пакунки до місця зберігання для подальшого продажу.

Діяльність групи тривала до жовтня 2025 року, коли учасників затримали. Щомісячний дохід від торгівлі наркотиками становив близько 200 тис. грн.

Дії кожного з учасників кваліфікували за статтями КК України про незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотиків у великих розмірах, вчинені повторно організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України). До набрання вироком законної сили підсудні перебували під вартою.

Нагадаємо, дружківчанина покарали за державну зраду. Правоохоронці встановили, що він контактував із представником російської спецслужби та передавав дані про розташування українських військових і техніки. Робив це, як сам зізнався в суді, адже йому пообіцяли у винагороду наркотики.