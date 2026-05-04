Начальник Волноваської МВА Іван Лубінець. Фото: Волноваська ВЦА

У квітні 2025 року президент створив Волноваську міську військову адміністрацію, але очільника не призначив. Через це протягом року громадою продовжував керувати голова місцевої ВЦА Іван Лубінець. Віднедавна він офіційно став начальником нового органу. Скільки посадовець заробив торік — розповідаємо далі.

Про заробіток посадовця журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Іван Лубінець очолює Волноваську громаду з 2019 року. Головувати його призначити через тиждень після створення місцевої військово-цивільної адміністрації. А з утворенням на її базі міської військової адміністрації чоловік претендував на посаду начальника нового органу.

У декларації кандидата Іван Лубінець вказував зарплату в 565 397 грн за 2024 рік — тобто 455 145 грн після сплати податків. У середньому це близько 32,5 тис. грн на місяць, а ще допомога на розв’язання соціально-побутових питань і оздоровлення на подібну суму (ці виплати держслужбовцям нараховують раз на рік).

За минулий рік посадовець задекларував дещо більшу суму. У звітності вже офіційний голова МВА (президент призначив Івана Лубінця на цю посаду 5 березня 2026 року) вказав 589 743 грн. Утім, зі зростанням відсотка податків “на руки” він отримав менше — 454 102 грн. Тобто в середньому чоловік заробляв 32,4 тис. грн щомісяця й додатково мав щорічні виплати.

Зауважимо, що на початку 2026 року журналістам Вільного Радіо відмовилися надати дані про зарплату Івана Лубінця. Таке рішення обґрунтували тим, що “керівник Волноваської міської ВЦА Лубінець Іван Валерійович є чинним військовослужбовцем Збройних сил України”, а отже його зарплата є нібито “інформацією з обмеженим доступом”.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році голова Микільської селищної ВА Володимир Халабузар заробив майже 522 тис. грн на посаді. Про таку суму він прозвітував у декларації — раніше дані його торішньої зарплати журналістам Вільного Радіо надали лише частково.