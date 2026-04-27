Начальник Микільської селищної ВА Володимир Халабузар. Фото: Facebook/Микільська селищна військова адміністрація

Володимир Халабузар очолив новостворену Микільську селищну військову адміністрацію у квітні 2025 року. З того часу й до кінця року на посаді йому виплатили близько 522 тисяч гривень зарплати. Утім, це не єдине джерело доходу посадовця. Розповідаємо, які ще статки він задекларував за минулий рік.

Про заробіток і заощадження Володимира Халабузара журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Перед призначенням на посаду голови Микільської селищної військової адміністрації Володимир Халабузар очолював Великоновосілківський професійний ліцей. Торік він загалом заробив там близько 55,2 тисячі гривень. А вже в новоствореній ВА протягом решти року посадовцю виплатили понад 521,9 тисячі гривень зарплати. Обидві цифри — це суми, які чоловік отримав “на руки” після сплати податків.

Зауважимо, що з квітня по вересень на новій посаді Володимир Халабузар у середньому отримував близько 49,5 тисячі гривень щомісяця. Утім, на запит Вільного Радіо надати дані про зарплату посадовця у жовтні-грудні 2025 року в Микільській ВА відмовились. Рішення аргументували тим, що ця інформація містить персональні дані, а значить “належить до інформації з обмеженим доступом”, хоча насправді це не так.

Також у 2025 році Володимиру Халабузару нарахували понад 3,5 тисячі національного кешбеку й 65 гривень відсотків від банку. До того ж він задекларував заощадження в розмірі 7 тисяч доларів США й 147 тисяч гривень готівкою. Минулого року у гривнях посадовець зберігав на 47 тисяч менше.

Крім власних статків, начальник Микільської ВА вказав у декларації доходи дружини Наталі. Торік жінці виплатили “на руки” близько 130,3 тисячі гривень зарплати від Селидівської міської ради, де вона працює головною спеціалісткою відділу з ведення військового обліку, взаємодії з військовими і правоохоронними органами. Також дружині Володимира Халабузара нарахували понад 5,4 тисячі гривень соцвиплат і 1,4 тисячі від банку.

