Трудова повинність у Слов’янську: працездатних цивільних залучатимуть до суспільно корисних робіт

Підтримайте Вільне Радіо
На території Слов’янської громади запровадили трудову повинність — суспільно корисні роботи для працездатних цивільних. Вони займуться ліквідацією наслідків російських атак, створенням оборонних рубежів, заготівлями тощо.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження начальника Слов’янської МВА.
Наприкінці вересня у Слов’янській громаді запровадили трудову повинність — це тимчасовий обов’язок працездатних громадян виконувати роботи оборонного характеру, ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій тощо.
Відомо, що до виконання суспільно корисних робіт братимуть людей від 18 до 60 років, зокрема безробітних. Службі зайнятості вже доручили сприяти залученості місцевих на відповідному обліку.
Також у розпорядженні є перелік з п’яти підприємств, які стануть замовниками робіт — зі сфери ЖКГ та охорони здоров’я. Їм рекомендували укласти з працездатними строкові договори.
Наразі серед потрібних для суспільно корисних робіт лише одна професія — підсобний робітник. Втім, цивільних можуть також залучати до:
Нагадаємо, у межах проєкту “Армія відновлення” в Донецькій області фахівці видали майже 34 тисячі направлень на суспільно-корисні роботи. До них залучають як безробітних, так і переселенців регіону.