Трудова повинність у Слов’янську: працездатних цивільних залучатимуть до суспільно корисних робіт

Суспільно корисні роботи. Ілюстративне фото: "Кадровик"

На території Слов’янської громади запровадили трудову повинність — суспільно корисні роботи для працездатних цивільних. Вони займуться ліквідацією наслідків російських атак, створенням оборонних рубежів, заготівлями тощо.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження начальника Слов’янської МВА.

Наприкінці вересня у Слов’янській громаді запровадили трудову повинність — це тимчасовий обов’язок працездатних громадян виконувати роботи оборонного характеру, ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій тощо.

Відомо, що до виконання суспільно корисних робіт братимуть людей від 18 до 60 років, зокрема безробітних. Службі зайнятості вже доручили сприяти залученості місцевих на відповідному обліку.

Також у розпорядженні є перелік з п’яти підприємств, які стануть замовниками робіт — зі сфери ЖКГ та охорони здоров’я. Їм рекомендували укласти з працездатними строкові договори.

Наразі серед потрібних для суспільно корисних робіт лише одна професія — підсобний робітник. Втім, цивільних можуть також залучати до:

ліквідації стихійних лих;

заготівлі деревини для опалювального сезону;

розпилювання та рубання дров для опалення приміщень;

прибирання вулиць, розчищуванням та ремонтом доріг в населених пунктах;

розбору завалів знищених будівель;

ліквідації надзвичайних ситуацій;

земельних робіт — копання траншей, ровів;

вантажно-розвантажувальних робіт;

розвантаження, фасування та роздачі гуманітарної допомоги;

створення оборонних споруд;

підтримки у належному стані споруд цивільного захисту;

роботами, які пов’язані з обслуговування “пунктів незламності”;

надання допомоги вразливим верствам населенням;

упорядкування, відновлення та доброустрою прибережних смуг, природних джерел та водоймищ, річищ, укріпленням дамб, мостових споруд;

ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

Нагадаємо, у межах проєкту “Армія відновлення” в Донецькій області фахівці видали майже 34 тисячі направлень на суспільно-корисні роботи. До них залучають як безробітних, так і переселенців регіону.