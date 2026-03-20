Ремонт газової труби. Ілюстративне фото: Донецькоблгаз

Донецькоблгаз попередив мешканців вулиці Паркової у Краматорську та Вільної у Слов’янську про планові роботи з системою газопостачання. Найближчого тижня три будинки на цих вулицях тимчасово залишаться без газу.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

У Краматорську без газу 23 березня залишиться будинок №22 на вулиці Парковій.

У Слов’янську роботи торкнуться вулиці Вільної: 23 березня газу не буде у будинку №2, а 25 березня — у будинку №7 на тій самій вулиці.

Пресслужба Донецькоблгазу зазначила, що після завершення робіт газопостачання відновлять якнайшвидше.

Нагадаємо, щонайменше 16 тролейбусів з Краматорська планують передати в оренду іншим регіонам України — вони виставлені на аукціон. Декілька днів тому стало відомо, що місцева влада евакуює транспорт через облаштування антидронових сіток та безпекову ситуацію. Замість них тепер курсують автобуси.