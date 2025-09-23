Три псевдомедійниці, які поширюють кремлівську пропаганду отримали підозри у колабораціонізмі, фото: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У колабораційній діяльності українські правоохоронці підозрюють співробітниць пропагандистського телеканалу “Оплот ТБ” та “заступницю гендиректора республіканського медіахолдингу”. Про підозри в роботі на окупантів їм повідомили заочно. Підозрюваних оголосили у розшук.

Про підозри повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Одна з підозрюваних — депутатка Макіївської міської ради від “Партії регіонів”, у 2023 році вона обійняла посаду “заступниці генерального директора республіканський медіахолдинг”.

За даними правоохоронців, під керівництвом фігурантки 22 друкованих та електронних видання поширюють матеріали, у яких схвалюється захоплення регіону та дискредитується українська влада. В одному з інтерв’ю жінка заявила про випуск “першого за 8 років друкованого видання російською мовою на території т. зв. “ДНР”.

Ще дві підозрювані — працівниці підконтрольного “Міністерству інформації ДНР” пропагандистського телеканалу “Оплот ТБ”.

Одна з них — ведуча новин. У прокуратурі зазначають, що жінка в ефірах виправдовує дії окупантів, висвітлює репортажі з виступами псевдопосадовців й поширює кремлівські наративи. У одному з сюжетів демонструвала “військову хроніку” з обстрілами українських міст, коментуючи це як “успіхи армії РФ”.

Інша підозрювана — кореспондентка того ж каналу, яка публічно підтримує дії загарбників. Зокрема, бере участь у зйомках сюжетів із повернутими з полону російськими військовими у яких розповідаються вигадані історії про начебто знущання над ними з боку українських захисників, зазначають правоохоронці.

Підозрюваних оголосили у розшук. У разі, якщо після досудового розслідування суд визнає їх винними у колабораційний діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України), їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, маріупольська педагогиня після захоплення міста окупантами, за даними слідства, стала заступницею директора у російській школі. Там вона впроваджує програми РФ, організовує святкування їхніх державних дат і залучає дітей до “Юнармії” та “Орлят Росії”. Тепер жінці інкримінують колабораційну діяльність.