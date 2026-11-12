Номери краматорських управляючих компаній у месенджерах на листопад 2026 року

Три управляючі компанії у Краматорська приймають звернення мешканців у месенджерах. Ілюстративне фото: Unsplash

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Краматорці без мобільного зв’язку можуть звернутися до трьох управляючих компаній, використовуючи месенджери. На початок листопада консультації стосовно оплати та заборгованості за послуги з управління багатоквартирними будинками таким чином надають “Добробут-Краматорськ”, “Ладіс” та “Комфорт”. Розповідаємо, за якими номерами до них можна звернутися.

Контактами компаній поділилися у пресслужбі Краматорської міської ради.

УК “Добробут-Краматорськ” відповідає по номеру: 095-433-17-63. Для зв’язку доступні Viber, WhatsApp і Telegram.

У Viber і WhatsApp зі споживачами спілкуються в УК “Ладіс” за номером: 050-838-66-46.

Звернутися до СБ “Комфорт” можна у Viber і Telegram за номером: 098-033-43-04.

Нагадаємо, напередодні у Краматорську запровадили додатковий номер контакт-центру на випадок відсутності мобільного зв’язку. Місцеві жителі зможуть повідомляти про проблеми з ЖКГ через месенджери. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, як це зробити.