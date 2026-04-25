Краматорська ТЕС. Фото: “Краматорськтеплоенерго”

Опалювальний сезон 2025–2026 років у прифронтовому Краматорську завершився. Попри постійні обстріли, нестачу кадрів та значні фінансові втрати, підприємство змогло забезпечити теплом понад 52 тисячі мешканців. Водночас його подальша робота залишається під питанням.

Про це розповів генеральний директор підприємства Роман Поліщук в інтерв’ю Антикризовому медіа-центру.

Керівник називає минулий опалювальний сезон найважчим за весь час повномасштабної війни. Працівники ризикували життям під обстрілами, а енергетична інфраструктура регулярно зазнавала пошкоджень.

“Це була найстрашніша і найлютіша зима. З постійним ризиком для життя співробітників та великою кількістю знищеної інфраструктури”, — каже Роман Поліщук.

Ризик зупинки підприємства

За словами директора, підприємство опинилося у критичному фінансовому становищі. Серед головних проблем — нестабільне водопостачання та значна заборгованість.

Якщо ситуація не зміниться, не виключають припинення роботи. У такому випадку мешканцям можуть рекомендувати евакуацію на зимовий період, адже без функціонування підприємства місто не зможе отримувати базові послуги теплопостачання.

За словами Романа Поліщука, раніше теплоелектростанція працювала на вугіллі марки АШ (антрацит). Це було економічно вигідно: родовища розташовувалися відносно близько, логістика була дешевшою, а технологічні процеси — відпрацьовані десятиліттями.

Після окупації частини територій підприємство втратило доступ до власної сировинної бази. У цих умовах довелося переходити на природний газ. Як наголошує керівник, це був вимушений крок, щоб місто взагалі не залишилося без тепла.

Втім, газ є суттєво дорожчим за антрацит. Крім того, обладнання станції спроєктоване саме під спалювання вугілля. Під час роботи на газі воно демонструє нижчий коефіцієнт корисної дії (ККД).

Для довідки: ККД — це показник ефективності роботи обладнання. Він показує, яку частину енергії палива вдається перетворити на корисну теплову енергію.

Борги підприємства та населення

Фінансове становище підприємства залишається складним через значну заборгованість. Рік тому Роман Поліщук очолив підприємство та прийняв його з боргами понад 2,9 млрд грн.

Фінансовий стан “Краматорськтеплоенерго” нині такий:

713 млн грн — борг населення за послуги теплопостачання;

35,6% — рівень оплати послуг фізичними особами (до повномасштабної війни цей показник сягав близько 99%);

5,187 млрд грн — сума збитків від дій РФ, яку підприємство відсудило, але фактично не отримало.

Через нестачу коштів на підприємстві виникають затримки із виплатою зарплати. Штат скоротився майже вдвічі, однак працівники продовжують підтримувати роботу системи теплопостачання.

Плани на майбутнє

Попри складну ситуацію, керівництво підприємства говорить і про перспективи розвитку.

Серед можливих напрямів — перехід на нові технології генерації, зокрема використання малих модульних реакторів. У довгостроковій перспективі йдеться про збільшення потужності, аби забезпечити енергетичну стійкість регіону.

“Моя особиста ціль — вийти на один гігават. Цього буде достатньо для того, щоб забезпечити як регіон, так і підтримати об’єднану енергетичну систему України, і додатково це допоможе вивести підприємство із статусу «дефолт». Ось тоді буде можливість повністю зайнятись модернізацією”, — ділиться Роман Поліщук.

Станом на квітень 2026 року головне завдання — зберегти працездатність підприємства та підготуватися до наступного опалювального сезону в умовах війни та фінансових обмежень.

Нагадаємо, у Краматорську перед початком наступного опалювального сезону планують оновити частину тепломереж. Для заміни зношених труб оголосили тендер очікуваною вартістю понад 4,4 млн грн.