Захід для вимушених переселенців у центрі підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч” у Полтаві. Фото: Facebook/Центр підтримки ВПО Волноваського району Донецької області

На рік заклали кошти на оплату оренди, комунальні послуги й закупівлю базових речей для діяльності просторів.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Волноваській районній державній адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Станом на кінець лютого Волноваська РДА відкрила Центри підтримки ВПО з району “Пліч-о-пліч” у шести містах України: Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Полтаві й Одесі. Загалом у цих просторах допомогу отримують більше 18 тисяч вимушених переселенців із усієї Донеччини.

“У центрах надається гуманітарна, правова, психологічна допомога, надаються консультації з питань пенсійного забезпечення, з питань працевлаштування, проводиться безліч різноманітних освітніх, культурних, спортивних та психологічних заходів”, — йдеться у відповіді.

Роботу центрів “Пліч-о-пліч” забезпечують у межах спеціальної програми підтримки й інтеграції ВПО Волноваського району. Фінансують її за рахунок субвенцій із бюджетів громад. І цьогоріч там планують спрямувати 690,1 тисячу гривень на діяльність центрів підтримки.

“Кошти плануються направити на забезпечення належного функціонування публічного простору Центрів підтримки ВПО Волноваського району «Пліч-о-пліч» в містах Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Кривий Ріг, Одеса та офлайн простору для забезпечення повного охоплення соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб, а саме: оренду приміщень для центрів, оплату комунальних послуг, забезпечення центрів (канцтовари, необхідна техніка, меблі тощо)”, — додали в РДА.

Про плани на 2026 рік створювати нових просторів для підтримки ВПО з Волноваського району наразі не повідомляють. Утім, зазначають, що цьогоріч відкрити нові гуманітарні центри розраховують громади.

