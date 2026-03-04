Видача допомоги родинам військових і ветеранів у центрі підтримки ВПО Краматорського району “МиРазом” у Дніпрі. Фото: Facebook/”МиРазом” Центр підтримки ВПО Краматорського району

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Кошти мають піти на фінансування поточних потреб у вже відкритих центрах, а також можливе створення нових офлайн просторів.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Краматорській районній державній адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Наразі в більш безпечних регіонах України діє два центри підтримки ВПО Краматорського району “МиРазом”. Перший відкрили в Дніпрі ще у вересні 2022 року, а другий зʼявився в Полтаві у травні 2025 року.

Роботу обох центрів координує Краматорська РДА, а працюють вони у взаємодії з місцевими військовими адміністраціями району. Зокрема, саме їхні фахівці забезпечують частину медичних послуг і роботу “Освітніх просторів” на базі центрів. Інші послуги: юридичні консультації, психологічну підтримку, видачу гуманітарної допомоги тощо — надають благодійні організації, різні установи області й приймаючих громад.

Щоб мати можливість і надалі допомагати переселенцям на фінансування центрів “МиРазом” цьогоріч загалом заклали 2 732 120 гривень бюджетних коштів. З них 700 тисяч гривень складають субвенції від громад Краматорського району:

150 тисяч — від Краматорської;

100 тисяч — від Словʼянської;

100 тисяч — від Дружківської;

100 тисяч — від Костянтинівської;

50 тисяч — від Лиманської;

50 тисяч — від Миколаївської;

30 тисяч —від Олександрівської;

30 тисяч — від Черкаської;

30 тисяч — від Новодонецької;

20 тисяч — від Святогірської;

20 тисяч — від Іллінівської;

20 тисяч — від Андріївської.

Решта — не використані на початок 2026 року кошти, які громади передавали району минулого року, і гроші з інших джерел, що також залучили минулоріч.

Кошти мають покрити витрати на сервіси, матеріально-технічне утримання й поточні потреби центрів.

“Додаткові витрати, зокрема повʼязані з орендою приміщень та окремими організаційними потребами, покриваються за рахунок залучених позабюджетних ресурсів, у тому числі благодійної допомоги, меценатської підтримки та сприяння Краматорської райдержадміністрації районної військової адміністрації та Іллінівської територіальної громади”, — додали у Краматорській РДА.

Також в районній адміністрації повідомили, що працюють над відкриттям нових центрів. Однак рішення щодо їхнього створення залежатиме від готовності працівників і волонтерів організувати роботу на місцях.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році на центри підтримки ВПО Бахмутського району планують виділити понад 111 тисяч гривень.