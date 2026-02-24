Переселенці з Бахмутського району в одному з центрів підтримки “Бахмутський район єднає”. Ілюстративне фото: Донецька ОДА

Кошти на роботу центрів підтримки переселенців заклали в районному й державному бюджетах. Фінансування має піти на утримання й ремонт автівок, що перевозять гуманітарну допомогу.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Бахмутській районній військовій адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

Станом на лютий 2026 року Бахмутська РВА створила чотири консультативно-координаційні центри підтримки переселенців “Бахмутський район єднає”. Вони розташовані в Дніпрі, Києві, Кривому Розі й Вінниці. За даними адміністрації, їхніми послугами користуються понад 10 тисяч сімей. Ще близько 300 сімей з району отримують соціальну й психологічну підтримку на базі іншого хабу в місті Новий Розділ на Львівщині.

“Зазначеними центрами підтримки забезпечується надання соціальної, медичної та правової допомоги, консультування з питань соціального захисту, захисту прав дітей, а також надання гуманітарної допомоги. Проводиться активна робота із залучення благодійних, міжнародних та громадських організацій для надання підтримки мешканцям Бахмутського району, переміщеним до більш безпечних регіонів України”, — ідеться у відповіді.

Цьогоріч на фінансування центрів підтримки заклали 111 768 гривень. З них 81 768 гривень мають виділити з районного бюджету, а решту — з державного.

“Зазначені кошти передбачені на утримання і ремонт транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги”, — додали в адміністрації.

Грошей на відкриття нових центрів наразі не передбачають. Але, як зазначають у відповіді, в разі потреби та за наявності коштів це питання можуть порушити.

Раніше ми розповідали, яким планували й затвердили бюджет Бахмутської громади на 2026 рік. Зокрема, 327 тисяч гривень у проєкті бюджету закладали на утримання хабів “З Бахмутом у серці”.