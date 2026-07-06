ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Центрі надання адміністративних послуг Добропільської громади у зв’язку зі щорічними відпустками персоналу протягом двох тижнів не буде доступна частина послуг. Від 13 по 24 липня громадяни не зможуть реєструвати речові права на нерухомість, а також потрапити на особисті прийоми у Дніпрі.

Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Зміни пов’язані з відпустками державного реєстратора та адміністратора ЦНАП.

Прийоми громадян не проводитимуть у ЦНАПі, розташованому у м. Дніпро, вул. Воскресенській, 41, каб. 319.

“З 27 липня 2026 року прийом громадян та надання адміністративних послуг буде відновлено у звичайному режимі.Просимо врахувати цю інформацію під час планування візитів та оформлення документів”, — уточнили в Добропільській міській ВА.

Нагадаємо, у програмі “Громада Вами опікується”, яка діє в Добропільській громаді, переглянули фінансування двох напрямків соціальної підтримки: для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, заклали понад удвічі більше грошей. Втім, бюджет на одноразову підтримку літніх жителів громади — скоротили.