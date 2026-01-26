Підтримайте Вільне Радіо
Адміністратор ЦНАП м. Торецька, який працює у Києві, скоротив кількість прийомів громадян на тиждень. Раніше послуги можна було отримати від понеділка по п’ятницю, однак тепер — тільки у понеділок та четвер. У Торецькій міській ВА попередили, що ці зміни є тимчасовими.
Про це повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.
Людей, які хочуть скористатися послугами ЦНАП м. Торецька у Києві, й надалі запрошують до будинку №67 на вулиці Вишгородській від 9:00 до 14:00.
Водночас послуги торецького ЦНАП й надалі можна отримати також в інших містах України, там графік прийомів не змінили:
