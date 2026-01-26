ЦНАП . Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Адміністратор ЦНАП м. Торецька, який працює у Києві, скоротив кількість прийомів громадян на тиждень. Раніше послуги можна було отримати від понеділка по п’ятницю, однак тепер — тільки у понеділок та четвер. У Торецькій міській ВА попередили, що ці зміни є тимчасовими.

Про це повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

Людей, які хочуть скористатися послугами ЦНАП м. Торецька у Києві, й надалі запрошують до будинку №67 на вулиці Вишгородській від 9:00 до 14:00.

Водночас послуги торецького ЦНАП й надалі можна отримати також в інших містах України, там графік прийомів не змінили:

м. Дніпро , проспект Лесі Українки, 55 (2 поверх). Приймають з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 14:00. Номер телефону: + 38 (063) 38-52-329 (дзвонити можна з 9:00 по 16:00);

м. Черкаси , вулиця Сінна, 20. Приймають у понеділок та середу з 9:00 по 14:00. Номер телефону: +38 (099) 54-16-483 (слухавку беруть з 9:00 по 16:00).

