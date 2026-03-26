ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Центр надання адміністративних послуг Мар’їнської міської ВА, який працює в евакуації на Дніпропетровщині, тепер надаватиме громадянам більше послуг: список зріс з 28 до 49 позицій. Серед нових пропозицій — допомога з поданням заяви до Міжнародного реєстру збитків, реєстрація місця проживання та нові послуги для військових. Розповідаємо, як звернутися до ЦНАПу та яку саме допомогу там пропонують.

Новий перелік послуг опублікували у розпорядженні начальника Мар’їнської міської військової адміністрації №66-од. Документ доступний на сайті ВА.

Новий перелік послуг від 26 березня заміняє попередню редакцію документа, яка датується 22 грудня минулого року. Перелік зберігатиме чинність до закінчення чи скасування воєнного стану, уточнюють у міській ВА.

Які послуги надають у ЦНАПі Мар’їнської громади від березня 2026 року

Реєстрація та облік

реєстрація місця проживання;

реєстрація місця проживання дитини до 14 років;

зняття із реєстрації місця проживання;

реєстрація місця перебування;

видача витягу з реєстру територіальної громади;

декларування місця проживання;

актуалізація даних в реєстрі територіальної громади.

Містобудування, благоустрій та архітектурна діяльність

присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна;

зміна адреси об’єкта нерухомого майна (для введених в експлуатацію об’єктів).

Ветерани війни та члени їх родин

надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

встановлення статусу учасника бойових дій та видача посвідчення (для цивільних осіб, які брали участь у захисті України);

призначення одноразової допомоги сім’ям загиблих Захисників і Захисниць України;

встановлення статусу учасника бойових дій (для добровольців АТО);

допомога волонтерам у разі інвалідності внаслідок поранення;

допомога членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого волонтера;

допомога особам з інвалідністю внаслідок війни;

встановлення факту отримання поранень від вибухонебезпечних предметів;

позбавлення статусу учасника бойових дій за власною заявою;

позбавлення статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (для іноземців);

надання статусу учасника бойових дій іноземцям та особам без громадянства;

надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям та особам без громадянства;

позбавлення статусу учасника бойових дій (повторна позиція для іноземців);

заміна посвідчення учасника бойових дій;

бронювання працівників та його анулювання;

видача військово-облікового документа;

надання відомостей про працівників з Реєстру військовозобов’язаних.

Соціальний захист та підтримка

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій;

видача посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей;

вклейка фотокартки в посвідчення дитини (14 років);

видача дубліката посвідчення багатодітної сім’ї;

продовження строку дії посвідчень багатодітної сім’ї;

згода на психіатричний огляд або допомогу дитині до 14 років;

повідомлення про пошкоджені об’єкти нерухомості;

заява про пошкоджене майно;

заява на компенсацію за зруйноване майно;

відшкодування збитків: пошкодження житла (кат. А3.1);

відшкодування збитків: смерть або зникнення близького члена сім’ї (кат. А2.1, А2.2);

заяви до міжнародного Реєстру збитків (кат. А2.3 – А2.7);

відшкодування збитків: нежитлове нерухоме майно (кат. А3.2);

відшкодування збитків: вимушене внутрішнє переміщення (кат. А1.1);

відшкодування збитків: втрата доступу до майна на окупованих територіях (кат. А3.6);

відшкодування збитків: депортація дітей та дорослих (кат. А2.8-2.9);

відшкодування збитків: переміщення за межі України (кат. А1.2);

відшкодування збитків: втрата житла або місця проживання (кат. А3.3);

заяви до міжнародного Реєстру збитків (кат. В1.1, В1.2, С1.1, С1.2, С3.1);

відшкодування збитків: втрата приватного підприємництва (кат. А3.5);

оновлення даних призовників та військовозобов’язаних;

отримання відстрочки від призову під час мобілізації;

допомога для проходження скринінгу здоров’я;

повідомлення про використання терміналів Starlink.

ЦНАП працює за адресою: Дніпропетровська обл., селище Слобожанське, вул.Василя Сухомлинського, 42.

Консультації можна отримати дистанційно телефоном:

+380952534963

Нагадаємо, у низці громад Донецької області механізм компенсацій як за зруйноване, так і за пошкоджене житло не працював жодного дня. З 46 громад Донеччини станом на 2026 рік таких 16: у деяких із них заяви залишаються без розгляду, в інших їх навіть не подавали. Серед таких громад — Мар’їнська.