Видача гігієнічних наборів на базі гуманітарного хабу Покровського району “Простір добра”. Фото: Facebook/Гуманітарний ХАБ “Простір добра” Покровського району

У 2026 році на утримання хабу попередньо заклали 107 тисяч гривень. Більша частина цих коштів піде на оплату комунальних платежів.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Покровській районній державній адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Задля підтримки вимушених переселенців із Покровського району в місті Камʼянське Дніпропетровської області діє гуманітарний хаб “Простір добра”. Станом на кінець лютого 2026 року його послугами користуються понад 2700 людей. Більшість із них — пенсіонери.

“На обліку в хабі перебувають 2743 особи/1334 сім’ї (933 – працездатні особи, 935 — особи пенсійного віку, 252 — особи з інвалідністю, 623 — діти до 18 років), які отримують інформаційні, юридичні, психологічні послуги та гуманітарну допомогу. Для ВПО, зареєстрованих у хабі, проведено 34 заходи, надано більше ніж 500 соціальних послуг, на телефонну гарячу лінію хабу звернулись 669 осіб”, — розповіли в Покровській РДА.

Також там зазначили, що цьогоріч на фінансування “Простору добра” передбачили 107 005 гривень. Зокрема, 89 405 гривень заклали на комунальні платежі, 15 600 гривень — на оплату інтернет-звʼязку й 2 000 гривень — на оренду приміщення. Усю суму виділили з державного бюджету.

Нагадаємо, у 2026 році для центрів підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч продовжать оренду й можуть закупити нове обладнання.